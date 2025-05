Stick: Il trailer ufficiale della comedy sportiva di Apple TV+ con Owen Wilson

News Serie TV

Owen Wilson ha trasformato la sua passione per il golf in una comedy per Apple TV+. Ecco il trailer ufficiale di Stick.

Una nuova comedy sportiva, questa volta ambientata nel mondo del golf, è in arrivo su Apple TV+. Il servizio streaming aveva già annunciato che Stick, serie con il candidato all'Oscar Owen Wilson nei panni di un ex giocatore caduto in disgrazia, sarà disponibile dal 4 giugno, ogni mercoledì con un nuovo episodio (tre la prima settimana). Ora ne ha diffuso il trailer ufficiale!

Stick: La trama e il cast della serie tv con Owen Wilson

Creata da Jason Keller (sceneggiatore di Le Mans '66 - La grande sfida), Stick segue Wilson nei panni di Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista, la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell'Indiana, Pryce punta tutto su un diciassettenne di nome Santi (Peter Dager), che del golf è un fenomeno ma è anche alquanto problematico. Il risultato "è una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e sulle sue relazioni, ambientata nel mondo del golf come non è mai stato mostrato prima", si legge nella sinossi ufficiale.

Nella serie recitano anche Judy Greer (Arrested Development) con il ruolo di Amber-Linn, l'ex moglie di Pryce; Marc Maron (GLOW) di Mitts, il migliore amico ed ex portamazze di Pryce; Mariana Treviño (La casa de las flores) di Elena, la madre di Santi; e Lilli Kay (Your Honor) di Zero, una ragazza che si unisce a Pryce nel suo viaggio mentre guida il diciassettenne. Sono previsti inoltre i cammeo dei veri giocatori professionisti Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa e Wyndam Clark.