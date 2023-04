Sterling K. Brown protagonista di una nuova serie del creatore di This is Us

News Serie TV

L'attore si riunisce con lo sceneggiatore Dan Fogelman per un nuovo drama ordinato dal servizio di video in streaming Hulu.

Sterling K. Brown e il creatore ed ex showrunner di This is Us Dan Fogelman si ritrovano un anno dopo la conclusione del family drama di NBC per lavorare insieme in una nuova serie appena ordinata dal servizio di video in streaming Hulu. Al momento si sa pochissimo su questo nuovo progetto, ancora senza titolo, ma sappiamo che sarà una serie drammatica.

Sterling K. Brown e Dan Fogelman di nuovo insieme dopo This is Us

Hulu non ha ancora condiviso una sinossi ufficiale della nuova serie ma, secondo Variety, Sterling K. Brown interpreterebbe il capo della sicurezza di un ex presidente degli Stati Uniti. L'attore, che in This is Us interpretava Randall Pearson, è coinvolto nel progetto anche come produttore esecutivo. Dan Fogelman scriverà la serie e sarà produttore esecutivo insieme a John Hoberg, sotto l'egida dello studio 20th Television.

Il successo di This is Us e gli altri impegni di Sterling K. Brown

Sterling K. Brown ha recitato in This is Us per sei stagioni ottenendo anche cinque nomination consecutive agli Emmy e vincendo il premio come migliore attore in una serie drammatica nel 2017. La serie, in totale, ha ricevuto 40 nomination di cui 4 per la migliore serie drammatica, riconoscimento che tuttavia non ha mai ottenuto nonostante il grande supporto del pubblico.

Prima di questa nuova serie, Brown era già in affari con Hulu visto che è protagonista e produttore della serie Washington Black, attesa prossimamente sulla piattaforma. In passato l'attore ha vinto un Emmy anche per la sua interpretazione del procuratore Christopher Darden in The People v. OJ Simpson: American Crime Story e, tra le altre serie recenti in cui ha recitato, ricordiamo La fantastica signora Maisel. Prossimamente lo vedremo anche nel film Biosphere dove recita accanto a Mark Duplass.