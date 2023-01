Stephen Amell sarà di nuovo Arrow, nella stagione finale di The Flash

News Serie TV

La nona e ultima stagione dell'ultima serie dell'Arrowverse andrà in onda negli Stati Uniti dall'8 febbraio.

Ormai dovreste saperlo: in tv un addio non è mai un addio. A poche settimane dal ritorno negli Stati Uniti di The Flash, con la nona e ultima stagione, si apprende che Stephen Amell si unirà al canto del cigno riprendendo più di tre anni dopo la conclusione di Arrow l'iconico ruolo del vigilante di Star City Oliver Queen/Green Arrow. C'è dell'altro: la reunion con il Barry Allen/Flash di Grant Gustin avverrà nello stesso episodio in cui rivedremo anche i precedentemente annunciati David Ramsey, Keiynan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy nei panni di John Diggle/Spartan, Wally West/Kid Flash e Ramsey Rosso/Bloodwork rispettivamente.

Stephen Amell torna nell'Arrowverse: Le dichiarazioni

Lunga solo 13 episodi e in onda su The CW dall'8 febbraio, la nona stagione di The Flash, che ricordiamo è lo spin-off di Arrow, sarà l'atto finale delle storie dell'Arrowverse, seguendo le conclusioni di Arrow, Black Lightning e Supergirl e le cancellazioni di Batwoman e DC's Legends of Tomorrow. "Non appena è stata annunciata la nostra ultima stagione, sapevamo di volere che Stephen tornasse e riprendesse l'iconico ruolo di Oliver Queen", ha dichiarato lo showrunner di The Flash Eric Wallace in un comunicato. "Dopo tutto, originariamente è stato Oliver a mettere Barry Allen sul suo percorso eroico. Ecco perché tutti nel Team Flash hanno sentito così fortemente quanto fosse importante creare un momento di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver nell'ultima stagione di The Flash". Amell, impegnato attualmente sul set della stagione 2 di Heels, ha risposto condividendo su Twitter la seguente GIF insieme con poche ma chiare parole.

Of course I’m coming back. pic.twitter.com/T3uwq89JYW — Stephen Amell (@StephenAmell) January 4, 2023

Chi ha seguito la storia dal principio ora si starà chiedendo "come?", ricordando che Oliver è morto due volte durante il maxi crossover Crisi sulle Terre infinite: una volta come Oliver e un'altra come l'entità nota come Spettro. Parlando dell'episodio - il nono, diretto dalla star di The Flash Danielle Panabaker - che lo coinvolgerà, Wallace ha detto che sarà "tanto epico quanto emozionante", aggiungendo: "Ci auguriamo che i fan dell'Arrowverse apprezzeranno. È per dire 'grazie' a tutti per aver seguito e supportato la nostra serie durante questi nove meravigliosi anni. Non vediamo l'ora che tutti vedano di nuovo Grant e Stephen salvare il mondo insieme. E sì, ci saranno meraviglia, brividi e lacrime".