Station 19 rinnovata per una sesta stagione

Lo spin-off di Grey's Anatomy in Italia è disponibile in streaming su Disney+.

Dopo il rinnovo di Grey's Anatomy per la stagione 19, ABC conferma anche il suo spin-off Station 19. La serie che segue un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle tornerà con una sesta stagione e Krista Vernoff rimarrà a bordo come showrunner.

Station 19 rinnovata: È il terzo drama più seguito su ABC

Naturalmente Station 19 deve molto del suo successo alla popolarità di Grey's Anatomy (i numerosi crossover tra le due serie, sempre più frequenti, arricchiscono costantemente l'esperienza di visione), eppure la serie se la cava molto bene anche da sola. I primi 8 episodi della stagione 5 hanno attirato una media di 6.3 milioni di spettatori su ABC con un rating di 1.0 nel target demografico 18-49 anni. Per numero totale di spettatori, Station 19 è il terzo drama più seguito su ABC dopo The Good Doctor e Grey's Anatomy.

Le dichiarazioni

"È un privilegio raccontare le storie dei nostri eroici primi soccorritori, che nel nostro show e nella vita reale mettono la propria vita in pericolo ogni giorno per tenerci tutti al sicuro", ha detto Krista Vernoff in una nota. “Sono così grata a Disney e ABC per il rinnovo anticipato di Station 19 per una sesta stagione! È un tributo all'incredibile lavoro del nostro talentuoso cast, della troupe, degli sceneggiatori e del team creativo, nonché alla dedizione dei nostri fedeli fan che scelgono di guardarci ogni settimana".

Il presidente di ABC Entertainment Craig Erwich ha aggiunto: "La narrazione avvincente e i fan appassionati che Station 19 continua a coltivare sono una testimonianza dell'incessante dedizione di Krista Vernoff, del cast e della talentuosa troupe. Insieme al rinnovo di Grey's Anatomy, il ritorno di Station 19 assicura maggiori opportunità di crossover e delle serate televisive emozionanti".

In Italia Station 19 è disponibile, come Grey's Anatomy, in streaming su Disney+. I nuovi episodi della quinta stagione vengono rilasciati settimanalmente, ogni mercoledì.