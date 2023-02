Starsky & Hutch: Il remake al femminile in sviluppo alla FOX

News Serie TV

La potenziale nuova serie ruota attorno a due donne, detective a Desert City.

Benvenuti negli anni '20 del Duemila, Starsky e Hutch. Molte cose sono cambiate in tutto questo tempo, a cominciare da voi stessi! The Hollywood Reporter rivela che l'americana FOX ha avviato lo sviluppo di un remake del poliziesco di culto degli anni '70 Starsky & Hutch, questa volta con due personaggi femminili nei ruoli principali. Il progetto - che si aggiunge all'adattamento del medical drama italiano Doc - Nelle tue mani annunciato nelle stesse ore, che cambia il genere del protagonista allo stesso modo - è talmente tenuto in considerazione che ai vertici della rete basterà leggere un paio di sceneggiature per decidere se andare avanti con la produzione di una prima stagione.

Starsky & Hutch: I dettagli del remake

Il remake è nelle mani degli sceneggiatori e showrunner Sam Sklaver e Elizabeth Peterson, con i quali FOX ha già collaborato rispettivamente in Prodigal Son e The Resident. La storia ruota attorno a due detective, Sasha Starsky e Nicole Hutchinson, le quali risolvono crimini a Desert City, una città definita "particolare". Lo fanno restando fedeli alla loro amicizia e al loro splendore, cercando al tempo stesso di svelare il mistero su chi 15 anni fa ha mandato i loro padri dietro le sbarre per un crimine che non hanno commesso.

Se ordinata, la nuova serie sarebbe il secondo adattamento di Starsky & Hutch dopo il film del 2004, in realtà una parodia-omaggio, con Ben Stiller e Owen Wilson nei due ruoli principali. Nell'originale, in onda su ABC per quattro stagioni dal 1975 al 1979, Starsky e Hutch avevano i volti di Paul Michael Glaser e David Soul.