Gli Usa copiano l'Italia: L'adattamento di Doc in sviluppo alla FOX

La serie di successo italiana sarà adattata negli Stati Uniti dall'ideatore di Senza traccia Hank Steinberg.

Non succede spesso ma ogni tanto succede: la fiction italiana come modello da esportare, addirittura negli Stati Uniti, la patria delle migliori serie tv del mondo. La rete americana FOX, la stessa dietro 9-1-1 e la sempre più incerta The Resident, sta collaborando con la sceneggiatrice Barbie Kligman (Magnum P.I.) e il produttore esecutivo Hank Steinberg (ideatore di Senza traccia) allo sviluppo di un medical drama basato sulla serie italiana di successo Doc - Nelle tue mani, prodotta da Lux Vide e in onda su Rai 1 da due stagioni.

Doc: La serie italiana e l'adattamento statunitense

Nella serie italiana, Luca Argentero interpreta Andrea Fanti, un brillante e affermato medico di Milano, primario del reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano, il quale subisce un grave trauma cranico che gli provoca la perdita della memoria degli ultimi 12 anni. Costretto a ricominciare gran parte della sua vita da capo, l'ospedale è l'unico posto dove Andrea si sente a casa mentre prova a costruirsi un nuovo futuro, sia lavorativo che personale.

L'adattamento della FOX, attualmente in sviluppo per la stagione televisiva 2023-24, mette al centro della scena una donna, la Dott.ssa Amy Elias. Anche lei è il primario del reparto di medicina interna presso l'ospedale dove lavora, e anche lei subisce un trauma cranico, nel suo caso in seguito a un incidente stradale. Lesione che le fa perdere la memoria degli ultimi 8 anni. Costretta a riabituarsi al presente, senza alcun ricordo di una tragedia nella sua vita privata e priva delle conoscenze mediche che ha accumulato in quegli anni, Amy deve tornare a essere una specializzanda e, in qualche modo, ricostruire la sua vita dai pezzi rotti che rimangono.