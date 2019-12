Stargirl: La nuova supereroina di DC Universe si mostra nel trailer ufficiale

News Serie TV

La serie debutterà su DC Universe e The CW in primavera.

Il servizio di video in streaming DC Universe ha diffuso il trailer ufficiale di Stargirl, sua prossima serie originale basata sui personaggi della DC Comics. Atteso in tv per la primavera e in onda in contemporanea su The CW, l'adattamento segue le gesta dell'omonima giovane supereroina creata in tempi relativamente recenti dalla leggenda dei fumetti Geoff Johns, che ne è anche il creatore e con Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl, DC'Legends of Tomorrow) il produttore esecutivo.

La protagonista ha il volto di Brec Bassinger. Un'adolescente solitaria e un po' ribelle, Courtney Whitmore si è da poco trasferita in una piccola realtà nel Nebraska con la sua famiglia e vede la sua vita cambiare per sempre quando scopre che il suo patrigno ha un segreto: era il partner di un potente supereroe. Preso "in prestito" il suo equipaggiamento cosmico, Courtney intraprende una straordinaria avventura come Stargirl, ispirando un improbabile gruppo di eroi - la Justice Society of America - a fermare una serie di potentissimi nemici provenienti dal passato.

Il resto del cast include tra gli altri Amy Smart (Felicity), Luke Wilson (Roadies), Joel McHale (Community) ed Henry Thomas (Hill House). Per DC Universe si tratta della quarta serie live-action dopo Titans (in Italia disponibile su Netflix), Doom Patrol e Swamp Thing (entrambe disponibili su Amazon Prime Video).