Star Wars Visions, il trailer ufficiale della terza stagione anime su Disney+

Domenico Misciagna

Prosegue l'esperimento anime della serie Star Wars Visions su Disney+, come ci conferma il trailer ufficiale della terza stagione: nove cortometraggi realizzati da diversi studi di animazione giapponesi, ambientati nella Galassia Lontana Lontana. Sulla piattaforma dal 29 ottobre.

Ormai sta diventando un appuntamento fisso: ogni due anni su Disney+ si materializza una nuova stagione di Star Wars Visions, serie di cortometraggi realizzati da blasonati studi anime, che fanno incontrare quella tradizione con la Galassia Lontana Lontana ideata da George Lucas negli ancor più lontani anni Settanta. Vi mostriamo il trailer ufficiale in italiano della terza stagione di Star Wars Visions, anzi del terzo "volume", disponibile in streaming su Disney+ dal 29 ottobre.

Star Wars Visions, i corti della terza stagione e gli studi che li hanno partoriti

La terza stagione di Star Wars Visions sbarca su Disney+ il 29 ottobre, e a questo giro ci aspettano lavori di nove studi di animazione giapponese, autori di nove cortometraggi a tema libero, nell'ambito degli stilemi e della poetica narrativa classica di Star Wars. I titoli dei cortometraggi sono:

  1. "Il Duello: La Vendetta" (Kamikaze Douga di Batman Ninja e ANIMA)
  2. "Il Canto delle Quattro Ali" (Project Studio Q di Evangelion: 3.0+1.0)
  3. "Il Nono Jedi: Figlia della Speranza" (Production I.G di Ghost in the Shell e L'attacco dei Giganti)
  4. "I Cacciatori di Taglie" (WIT STUDIO di Spy × Family e L'attacco dei Giganti)
  5. "Il Tesoro di Yuko" (Kinema citrus Co. di Il mio matrimonio felice)
  6. "Perduti" (Kinema citrus Co.)
  7. "La Contrabbandiera" (TRIGGER di Little Witch Academia)
  8. "L'Uccello del Paradiso" (Polygon Pictures di Star Wars The Clone Wars)
  9. "Nero" (david production di Fire Force e JoJo)

Diversamente da com'era andata con la seconda stagione, che si era aperta a contributi di studi di animazione in giro per il mondo, anche occidentali (come Cartoon Saloon, Aardman, Triggerfish e Punkrobot), questa terza stagione si riallaccia all'impostazione artistica della prima, puntando solo sulle varie declinazioni dell'anime, 2D o CGI. La serie, che ha ottenuto nomination e premi agli Emmy e agli Annie Awards, è prodotta da Flannery Huntley e Kanako Shirasaki per la Lucasfilm / Disney.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
