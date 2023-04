Star Wars: Tutte le novità sulle serie animate, da The Bad Batch a Young Jedi Adventures

News Serie TV

Terminati i festeggiamenti della Star Wars Celebration di quest'anno a Londra: ecco tutti gli annunci per i fan dell'animazione.

L'ultima giornata del grande evento Star Wars Celebration 2023, che si è svolto a Londra dal 7 al 10 aprile, è stata dedicata in gran parte alle molte serie animate di Star Wars. I panel hanno visto protagonisti i registi e il cast di Star Wars: The Bad Batch, Star Wars: Visions Volume 2 e Star Wars: The Clone Wars. Sono stati mostrati i trailer della nuova serie Star Wars: Young Jedi Adventures e di Star Wars: Visions Volume 2 (di cui è stato annunciato il cast completo) e, infine ma non meno importante, è stato annunciato che Star Wars: The Bad Batch tornerà nel 2024 con una terza e ultima stagione. Ecco, nel dettaglio, tutte le novità.

Star Wars: The Bad Batch rinnovata per una terza e ultima stagione

Star Wars: The Bad Batch, che si è appena conclusa con la seconda stagione, tornerà nel 2024 con una terza e ultima stagione. Nella seconda i Bad Batch hanno continuato il loro viaggio all'indomani dell'Ordine 66 e dell'ascesa dell’Impero mentre nella terza, che concluderà la storia, ci saranno elettrizzanti ritorni come quello di Fennec Shand, la cacciatrice di taglie preferita dai fan doppiata nella sua versione originale da Ming-Na Wen (e vista in versione live-action in The Book of Boba Fett).

Tales of the Jedi tornerà con una seconda stagione

Il co-creatore di Tales of the Jedi Dave Filoni, durante un panel organizzato per celebrare il 15° anniversario di Star Wars: The Clone Wars, ha annunciato che la serie animata tornerà con una seconda stagione. "Tales of the Jedi è stato così divertente la prima volta", ha detto Filoni, "ho fatto altri episodi". La stagione inaugurale raccontava le vite di Ahsoka Tano e del conte Dooku, in archi di tre episodi. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla nuova stagione.

Il trailer di Star Wars: Young Jedi Adventures

Ultima arrivata tra le serie animate ambientate nella Galassia lontana lontana è Star Wars: Young Jedi Adventures, per i fan di tutte le età. Ambientata 200 anni prima de La minaccia fantasma, durante l’epoca dell'Alta Repubblica, la serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le preziose abilità necessarie per divenire Jedi lungo il cammino. Michael Olson (Puppy Dog Pals), showrunner e produttore esecutivo, ha presentato ai fan il trailer ufficiale della serie che vedete qui sotto.

Star Wars: Visions torna il 4 maggio con nuovi 9 cortometraggi, trailer e key art

Per concludere i panel dedicati all'animazione della Star Wars Celebration, si è tenuto quello dedicato a Star Wars: Visions. Il panel è stato ricco di rivelazioni in vista dell'uscita dei nuovi cortometraggi della serie su Disney+ il 4 maggio 2023 (in occasione dello Star Wars Day). Sono stati rivelati i primi dettagli sulla storia di tutti e nove i cortometraggi, l'elenco completo del cast, il trailer (che vedete qui sotto) e la key art.

Il nuovo Volume di Star Wars: Visions continuerà a spingersi oltre i confini della narrazione di Star Wars, con nove nuovi cortometraggi provenienti da nove studi di tutto il mondo. Utilizzando gli stili di animazione più accattivanti provenienti da una varietà di paesi e culture, la serie continuerà a offrire una nuova prospettiva dinamica sul mito di Star Wars. Tra i voice talent che hanno doppiato questa seconda stagione ci sono Eva Whittaker, Suraj Sharma, Daveed Diggs e Cynthia Erivo. Dopo aver svelato i nomi del cast, i presentatori hanno introdotto i filmmaker della serie che sono poi saliti sul palco per rivelare i primi dettagli di ognuno dei loro corti. I relatori hanno raccontato come hanno incorporato la storia e la cultura del loro Paese nei loro racconti e come hanno creato personaggi originali che si adattano alla galassia di Star Wars, oltre ad aver reclutato talenti locali per dare vita a questi personaggi.