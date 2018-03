Star Wars: Jon Favreau scriverà e produrrà la Serie TV

La serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars ha un uomo al comando. Dopo un'attenta ricerca, Walt Disney ha trovato in Jon Favreau la figura capace di traghettare il popolare franchise di fantascienza sul piccolo schermo. Qui conosciuto principalmente per il suo coinvolgimento in Revolution, noto al pubblico della Marvel per aver diretto i primi due Iron Man, e per Disney regista nel 2016 dell'apprezzato Il libro della giungla, del quale è stato annunciato un sequel, ma anche del prossimo adattamento de Il Re Leone, Favreau ne sarà lo sceneggiatore e produttore esecutivo.

"Non potrei essere più entusiasta dell'ingresso di Jon nella nuova piattaforma come sceneggiatore e produttore" ha commentato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, riferendosi al fatto che la serie è destinata a una nuova piattaforma di video in streaming che Disney lancerà nel 2019. "L'apporto di Jon è un perfetto mix di talento nella produzione e nella scrittura, combinato con un'ampia conoscenza dell'universo Star Wars. Questa serie consentirà a Jon di lavorare con un gruppo eterogeneo di autori e registi, e darà alla Lucasfilm l'opportunità di mettere insieme una solida base di talenti".

Favreau, non del tutto nuovo al franchise avendo prestato la voce a Pre Vizsla nella serie animata Star Wars: The Clone Wars ed essendo uno degli attori coinvolti nel film spin-off Solo: A Star Wars Story, ha dichiarato: "Se a 11 anni mi aveste detto che avrei avuto modo di raccontare delle storie nell'universo di Star Wars, non vi avrei creduto. Non vedo l'ora di cominciare questa emozionante avventura".