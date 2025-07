Star Trek: Year One potrebbe concentrarsi su Kirk dopo Strange New Worlds

News Serie TV

I co-ideatori di Star Trek: Strange New Worlds lanciano l'idea di uno spin-off incentrato sul primo anno del capitano Kirk. Annunciato inoltre un episodio speciale per la quarta stagione.

Cosa accadrà al franchise di Star Trek dopo Star Trek: Strange New Worlds, la cui quinta stagione sarà l'ultima? Sappiamo già dell'arrivo nel 2026 su Paramount+ della nuova Star Trek: Starfleet Academy, della quale è stato rilasciato il primo trailer. A questa potrebbe aggiungersi più in là uno spin-off della stessa Strange New Worlds (a sua volta spin-off di Star Trek: Discovery) incentrato sul leggendario personaggio di James T. Kirk, nella versione interpretata da Paul Wesley. È il sogno del produttore esecutivo Alex Kurtzman e degli showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, come da loro rivelato ai fan accorsi al panel di Star Trek al Comic-Con di San Diego.

Star Trek: Year One, una nuova serie in arrivo?

Kurtzman, Goldsman e Myers hanno detto ai presenti che, se pensano di non averne abbastanza in vista della conclusione di Star Trek: Strange New Worlds, potrebbero avviare una campagna per sensibilizzare Paramount, in particolare sul desiderio di una serie prequel intitolata idealmente Star Trek: Year One. Come hanno poi spiegato a Entertainment Weekly, questa si concentrerebbe sul primo anno di Kirk come capitano. Un progetto ambizioso sul quale credono molto e per il quale, hanno tenuto a precisare, non ci sono state ad oggi conversazioni concrete.

"Nulla ci renderebbe più felici che poter continuare a raccontare le storie di come l'equipaggio di Pike si trasforma in quello di Kirk e di come quest'ultimo inizia il suo viaggio", ha detto Myers. "Ovviamente, quando ci accingiamo alla Serie Classica, non vediamo il primo giorno di lavoro... Fondamentalmente, ci sono relazioni che già esistono. Come si sono formate? E, ovviamente, abbiamo l'opportunità per Sulu, e per McCoy, di vivere una vita più lunga, e questo vale anche per Chekov. Perciò, sarebbe fantastico poter continuare... Lo sogniamo tantissimo. Ci piace dire a voce alta: 'Ehi, abbiamo tutti questi set fantastici. Appartengono a voi [Paramount]. Ci farete dei soldi'".

Star Trek: Strange New Worlds: Un episodio fatto coi pupazzi

Tuttavia, prima di arrivare alla conclusione e scoprire cosa potrebbe accadere dopo, ci sono ancora molti episodi di Star Trek: Strange New Worlds da vedere, essendo la serie alla sua terza stagione, in programmazione su Paramount+ ogni giovedì. Alla convention, parlando di ciò che verrà, è stato annunciato che un episodio della quarta stagione presenterà i personaggi in versione pupazzi - il video qui di seguito è un'anteprima. Non possiamo sapere ancora come si arriverà a questo, mentre sappiamo che i pupazzi dei membri dell'equipaggio della U.S.S. Enterprise sono una creazione dell'iconico Creature Shop di Jim Henson e che l'episodio in questione è diretto da Jordan Canning (Fraggle Rock: Ritorno alla grotta).