Star Trek: Starfleet Academy, ecco il primo trailer della nuova serie tv con Holly Hunter e Paul Giamatti

In streaming su Paramount+ nel 2026, la nuova serie Star Trek: Starfleet Academy si mostra in un primo trailer in occasione del Comic-Con di San Diego.

Quale occasione migliore del Comic-Con di San Diego per mostrare agli appassionati di Star Trek le prime sequenze di Star Trek: Starfleet Academy, ultima nata nel popolare media franchise di fantascienza? Attesa su Paramount+ per il prossimo anno, la serie sta coinvolgendo due leggende dello schermo - il premio Oscar Holly Hunter (Lezioni di piano) e il candidato a due Oscar Paul Giamatti (Billions) - in una storia di formazione che strizza l'occhio alle nuove generazioni. Il primo trailer li mostra entrambi in azione, insieme agli altri personaggi.

La trama e i personaggi di Star Trek: Starfleet Academy

Ambientata nel 32° secolo, un periodo nel lontano futuro di Star Trek in cui la Flotta Stellare e la Federazione dei Pianeti Uniti si stanno riprendendo da un evento catastrofico (come raccontato in Star Trek: Discovery), Star Trek: Starfleet Academy presenta agli spettatori un gruppo di giovani cadetti che si uniscono per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attendo ed esigente dei loro istruttori, scoprono cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l'Accademia che la Federazione stessa.

Il trailer mostra la Nahla Ake di Hunter presentarsi come il rettore dell'Accademia della Flotta Stellare, che riapre le porte a nuovi studenti per la prima volta in 120 anni. Vediamo dei cadetti, giovani dal volto pulito, che lei definisce "i migliori e più brillanti di tutta la galassia". Li informa che "imparerete le competenze che hanno formato i nostri più grandi ufficiali", incoraggiandoli ad "andare coraggiosamente dove nessuno è mai arrivato prima".

I cadetti hanno i volti di Bella Shepard (Wolf Pack), Kerrice Brooks (The Prom), George Hawkins, Karim Diané (Uno di noi sta mentendo), Zoë Steiner e Sandro Rosta. Giamatti interpreta Nus Braka, un ibrido klingon-tellarita con un passato inquietante, qualcuno legato a uno dei cadetti. Vedremo inoltre i veterani di Star Trek Robert Picardo, Tig Notaro e Oded Fehr riprendere i ruoli del Dottore, Jett Reno e Charles Vance, il primo da Voyager e gli altri due da Discovery. Si segnalano inoltre gli altri membri del cast Gina Yashere (Bob Hearts Abishola) nei panni di Lura Thok, un'istruttrice dell'Accademia e il primo ufficiale del capitano Ake, e la vincitrice dell'Emmy Tatiana Maslany (Orphan Black) in quelli di un personaggio misterioso.