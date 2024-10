Star Trek: Tatiana Maslany in Starfleet Academy, un'anteprima di Strange New Worlds e altre news dal NYCC

News Serie TV

Annunciata anche la data di uscita del film tv con Michelle Yeoh Star Trek: Section 31.

Dal panel di Star Trek al Comic-Con di New York sono arrivati annunci succosi e diverse anteprime sulle serie tv del franchise già in corso e in arrivo su Paramount+. Le notizie più entusiasmanti hanno riguardato la novità Star Trek: Starfleet Academy, rinnovata per una seconda stagione, molto prima del debutto del ciclo inaugurale. Inoltre, la star di Orphan Black Tatiana Maslany si è unita al cast con un misterioso ruolo ricorrente.

A proposito di Star Trek: Starfleet Academy

Disponibile prossimamente, Starfleet Academy segue le avventure di un gruppo di giovani cadetti che si unisce per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attendo ed esigente dei loro istruttori, questi individui scoprono cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l'Accademia che la Federazione stessa.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Holly Hunter interpreterà il capitano e rettore dell'Accademia della Flotta Stellare, mentre Paul Giamatti sarà il principale antagonista della prima stagione, un personaggio al momento senza nome con un passato inquietante che lo lega a uno dei giovani cadetti. Questi ultimi avranno i volti di Bella Shepard (Wolf Pack), Kerrice Brooks (The Prom), George Hawkins, Karim Diané (Uno di noi sta mentendo), Zoë Steiner (Significant Others) e Sandro Rosta.

Star Trek: Strange New Worlds, una nuova anteprima della stagione 3

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, attesa per il 2025, si è mostrata in una nuova anteprima, la stessa clip che vi proponiamo qui di seguito, nella quale il Capitano Pike e il suo equipaggio danno dimostrazione della loro astuzia durante un implacabile attacco dei Gorn. È stato annunciato anche che Rhys Darby (Our Flag Means Death) apparirà a un certo punto durante la prossima stagione nei panni di un personaggio i cui dettagli non sono stati resi noti.

La data di uscita di Star Trek: Section 31

È stata annunciata la data di uscita e diffuso il poster ufficiale di Star Trek: Section 31, il film tv con il premio Oscar Michelle Yeoh nuovamente nei panni della deliziosamente malvagia imperatrice Philippa Georgiou, personaggio da lei interpretato in Star Trek: Discovery. Disponibile in streaming dal 24 gennaio, il telepic (qui potete recuperare il teaser trailer) mostrerà i primi giorni dell'ascesa al potere di Georgiou, prima di passare a quelli come "tiranna". Si ritroverà coinvolta in una divisione di operazioni segrete della Flotta Stellare nota come Sezione 31, insieme a un gruppo eterogeneo di agenti.