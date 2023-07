Star Trek: Strange New Worlds rilascia in anticipo l'episodio crossover con Lower Decks e annuncia un'altra sorpresa

News Serie TV

Paramount+ anticipa l'uscita dell'episodio speciale in occasione del Comic-Con di San Diego, e ne annuncia un altro per le prossime settimane.

Il Comic-Con di San Diego ha portato due sorprese ai fan di Star Trek: Strange New Worlds, la serie con Christopher Pike, Spock e Numero Uno. La prima è che il settimo episodio della seconda stagione attualmente in streaming su Paramount+, proprio quell'episodio del quale si parla tanto da mesi perché diverso da qualsiasi altro nella storia del franchise di fantascienza, un crossover in parte live-action e in parte animato con la serie Star Trek: Lower Decks, è stato rilasciato con una settimana di anticipo ed è già disponibile sulla piattaforma, anche in Italia.

Star Trek: Strange New Worlds incontra Lower Decks

Lo speciale crossover era stato annunciato un anno fa, al Comic-Con del 2022. Intitolato Those Old Scientists (Tutti onorati scienziati in Italia), l'episodio vede Brad Boimler, guardiamarina della U.S.S. Cerritos in Lower Decks, indagare su un antico portale che finisce col mandarlo indietro nel tempo di 120 anni, dove viene portato a bordo dell'Enterprise. Mentre lui cerca di contenere l'eccitazione nell'incontrare i suoi eroi e per evitare di incasinare la linea temporale, la collega Beckett Mariner si mette sulle sue tracce nel tentativo di salvarlo. Missione che cercano di portare a termine anche Pike e i suoi. Come nella serie animata, i due personaggi sono doppiati da Jack Quaid e Tawny Newsome, i quali li interpretano anche nella versione in carne e ossa.

Per quanto riguarda la seconda sorpresa, il servizio streaming ha annunciato che la nona ora della stagione, intitolata Subspace Rhapsody e prevista per il 3 agosto, sarà un episodio musicale, anche in questo caso prima volta assoluta per Star Trek. I dettagli degli eventi che porteranno i personaggi della serie a cantare e ballare restano segreti, per ora, ma è possibile cominciare a farsi un'idea di quello che ci aspetta attraverso il trailer diffuso per la convention. Le canzoni originali sono state composte da Kay Hanley e Tom Polce della rock band Letters to Cleo.