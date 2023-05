Star Trek: Strange New Worlds, il nuovo trailer accoglie i Lower Decks sull'Enterprise

News Serie TV

I nuovi episodi della serie sci-fi in streaming su Paramount+ dal 15 giugno, ogni giovedì.

Non è una sorpresa: la seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, al via il 15 giugno su Paramount+, includerà un crossover - in parte live-action e in parte animato - con Star Trek: Lower Decks, la prima serie animata dello Star Trek Universe. Il nuovo trailer diffuso dal servizio streaming mostra per la prima volta alcuni momenti dell'episodio speciale, rivelando le versioni in carne e ossa dei guardiamarina Beckett Mariner e Brad Boimler interpretate da Tawny Newsome e Jack Quaid, gli stessi doppiatori delle versioni animate.

La stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds

In streaming ogni giovedì con un nuovo episodio, nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds l'equipaggio della U.S.S. Enterprise, sotto il comando del capitano Christopher Pike (Anson Mount), affronterà sfide sempre più pericolose, esplorerà territori inesplorati e incontrerà nuove forme di vita e civiltà. I membri dell'equipaggio affronteranno anche viaggi personali che continueranno a mettere alla prova la loro determinazione e ridefiniranno i loro destini. Alle prese con alleati e nemici sia nuovi che familiari, i protagonisti vivranno avventure sorprendenti mai viste prima in nessuna serie di Star Trek.

E quella in cui Mariner e Boimler finiranno sull'Enterprise sarà sicuramente una di queste. "Quel costume ha molti strati, e il nostro era un po' diverso dal loro, ovviamente perché è stato creato per assomigliare ai nostri costumi in Lower Decks", ha raccontato Newsome a TV Insider. "Ti risucchia completamente ma fa anche cose come tenere le spalle in posizione, facendoti davvero sembrare più alto. Succedono molte cose. Ed è stato folle distillare alcuni dei manierismi dei nostri personaggi dei cartoni animati per attuarli senza perdene le sfumature per l'azione dal vivo".