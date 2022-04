Star Trek: Strange New Worlds, chi bacia Spock nel nuovo trailer?

News Serie TV

La nuova serie, spin-off di Star Trek: Discovery, debutterà in streaming su Paramount+ il 5 maggio.

Manca solo un mese al debutto, almeno negli Stati Uniti, di Star Trek: Strange New Worlds, la nuova serie tv ambietata nell'universo dell'amatissimo franchise di fantascienza. Lo spin-off di Star Trek: Discovery incentrato su Christopher Pike, Spock e Numero Uno debutterà in streaming su Paramount+ il 5 maggio e, nel frattempo, il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo movimentato trailer ufficiale in cui, oltre a diversi incontri imbarazzanti e molta azione, vediamo un inaspettato bacio tra Spock e una misteriosa compagna. Guardatelo qui sotto.





Spock avrà un interesse amoroso?

Il trailer anticipa alcune delle avventure che attendono Pike, Spock e Numero uno che fanno squadra alla ricerca di nuovi mondi e nuove civilità. "La nostra missione è tracciare le stelle. Spingerci ai limiti di ciò che è conosciuto e ciò che è possibile", dice Pike. Ma guardando la clip è impossibile non soffermarsi su un bacio che coinvolgerà Spock e una compagna di viaggio. "Penso che dovremmo baciarci", dice lei. "Mi sembra logico", risponde lui. Nel canone di Star Trek il metà umano metà Vulcaniano era promesso sposo a T'Pring, che in seguito scelse di sposare qualcun altro. Si è anche infatuato dell'infermiera Chapel mentre era sotto l'effetto della pozione d'amore di Harry Mudd, ma non sappiamo altro. Sarà quindi interessante saperne di più.

La trama e il cast di Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds è ambientata diversi anni prima che il Capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise. Segue il trio interpretato da Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn (visti per la prima volta nella stagione 2 di Discovery) mentre esplora nuovi mondi in giro per la galassia. Paramount+ ha diffuso anche una nuova foto che ritrae i protagonisti, la vedete qui sotto.

Al loro fianco troveremo Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura, Jess Bush dell'infermiera Christine Chapel, Babs Olusanmokun (Black Mirror) del Dott. M’Benga, Christina Chong (Line of Duty) di La'an Noonien-Singh, Melissa Navia (Billions) del tenente Erica Ortegas e Bruce Horak di Hemmer. A partire dalla seconda stagione (la serie è stata infatti già rinnovata) conosceremo anche un giovane capitano Kirk interpretato da Paul Wesley.