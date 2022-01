Star Trek: Picard, Whoopi Goldberg riprende il suo ruolo di The Next Generation nella stagione 2

News Serie TV

L'annuncio in occasione della diffusione di un nuovo trailer.

L'universo di Star Trek sta per aggiornare i suoi fan su un personaggio che ricorderanno senz'altro con affetto, Guinan. In occasione della diffusione di un nuovo trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard, in streaming su Paramount+ dal 3 marzo (in Italia a seguire su Prime Video), si è scoperto che Whoopi Goldberg riprenderà il ruolo da lei interpretato nella serie degli anni '90 Star Trek: The Next Generation e in un paio di film.

Star Trek: Picard 2, il ritorno di Guinan

La clip mostra Picard, il protagonista interpretato da Patrick Stewart, rivolgersi alla sua amica di lunga data per un consiglio, dopo che Q (l'altro ritornato John de Lancie) gli sottopone una delle sue caratteristiche prove enigmatiche. Una El Auriana, popolo noto come Gli ascoltatori, Guinan è stata la barista dell'Enterprise (il suo nome deriva da una famosa gestrice di saloon, Texas Guinan), temuta da Q per la sua capacità di percepire le alterazioni della linea del tempo. Il ruolo era stato scritto appositamente per Goldberg, dopo che l'attrice aveva espresso il desiderio di recitare in The Next Generation.

La seconda stagione di Star Trek: Picard porterà il leggendario capitano e il suo equipaggio in un viaggio nel passato. Picard dovrà arruolare amici vecchi e nuovi per affrontare i pericoli della Terra del 21° secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare l'ultima prova presentata da uno dei suoi più grandi nemici. Oltre al ritorno di de Lancie nei panni di Q, i nuovi episodi coinvolgeranno Annie Wersching (24, The Vampire Diaries) con il ruolo della Regina Borg, un altro celebre villain del franchise, visto per la prima volta nel film del 1996 Star Trek: Primo contatto (interpretato in quell'occasione da Alice Krige).