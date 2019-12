Star Trek Picard: Trama, cast e curiosità sulla Serie TV in arrivo su Amazon Prime Video

News Serie TV

La nuova serie del famoso franchise sarà disponibile dal prossimo 24 gennaio.

Manca poco più di un mese al debutto di Star Trek: Picard, l'ottavo capitolo seriale della saga di successo, che arriverà negli Stati Uniti su CBS All Access e in Italia in contemporanea su Amazon Prime Video il 24 gennaio. Nella serie (che abbiamo inserito tra le 15 Serie TV più attese del 2020) Patrick Stewart tornerà a vestire i panni dell'iconico capitano Jean-Luc Picard. Nonostante siano stati diffusi sinossi e trailer, molti dettagli rimangono ancora top-secret, tanto da spingere i fan di Star Trek a elaborare diverse teorie sulla trama. Ma cosa dobbiamo aspettarci nel nuovo capitolo di uno dei franchise più seguiti di sempre? Ecco tutte le notizie che abbiamo finora sulla trama, il cast e le curiosità su Star Trek: Picard.

Star Trek Picard: La trama

Il racconto (in dieci episodi) è incentrato sul capitano della nave stellare USS Enterprise Jean-Luc Picard (Stewart). Dopo aver guidato la Flotta Stellare per decenni, Picard ha deciso di ritirarsi cambiando completamente vita: mentre attende il decorso di una sindrome che lo ha colpito, si è rifugiato in Francia dove gestisce la sua vigna. L'uomo, che si era ritirato per cause ignote ma sicuramente legate alla dissoluzione dell'Impero Romulano, deve tornare all'azione dopo quindici anni di assenza perché la Galassia ha bisogno di lui. Sarà disposto a riprendere il comando o si lascerà sopraffare dalle misteriose circostanze che lo hanno spinto a ritirarsi?

Dove si colloca Star Trek: Picard rispetto agli altri capitoli del franchise?

I fatti narrati nella serie sono posteriori rispetto a quelli di Star Trek: The Next Generation (serie andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1994 in cui Stewart aveva vestito i panni di Picard per 170 episodi). Cronologicamente la serie di CBS All Access si colloca esattamente venti anni dopo gli eventi narrati nel film del 2002 Star Trek: La Nemesi, lungometraggio dove si è visto per l'ultima volta, prima di adesso, il personaggio di Jean-Luc Picard. L'ordine di Star Trek: Picard è stato annunciato dallo stesso Stewart durante un'apparizione a sorpresa il 4 agosto del 2018 alla Las Vegas Star Trek Convention.

Star Trek Picard: Il cast

Ad affiancare il veterano di Star Trek in questa avventura sono Alison Pill (The Newsroom) che interpreterà la dottoressa Agnes Jurati; Harry Treadaway (Penny Dreadful) che sarà un misterioso Romulano chiamato Narek, Isa Briones (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace) che sarà Dahj, una figura molto importante nell'arco narrativo; Santiago Cabrera (Salvation); Michelle Hurd (Blindspot) nei panni di Raffi Musiker, un personaggio che ha già dei trascorsi con Picard e diversi demoni del passato alle spalle e l'esordiente Evan Evagora che interpreterà Elnor, un guerriero Romulano leale a Picard. I fan, però, ritroveranno anche volti già noti del franchise di Star Trek: Brent Spiner tornerà nel ruolo di Data, Jeri Ryan in quelli di Sette di Nove, Marina Sirtis riprenderà il ruolo di Deanna Troi e Jonathan Frakes (nella foto in alto in una scena con patrick Stewart) quello di William Riker. La serie è prodotta, tra gli altri, da Alex Kurtzman, lo sceneggiatore e produttore che con Star Trek: Discovery ha avviato una nuova primavera per le storie di Star Trek in TV. Dietro la macchina da presa ci sono due storici registi di Star Trek, Hanelle Culpepper e Jonathan Frakes stesso.

Come si chiama il cane di Picard che si vede nel poster della serie?

Come se tutte le notizie che sono trapelate finora non bastassero ad alimentare l'attesa per Star Trek: Picard, i fan sono rimasti positivamente sorpresi da un dettaglio che si nota nel poster ufficiale della serie (che vedete in basso): la locandina lascia intendere che il capitano Picard sarà accompagnato anche da un fidato amico a quattro zampe, un cane dal nome Number One. In un'intervista in occasione dello scorso Lucca Comics, Patrick Stewart ha svelato che è stato proprio lui a chiedere che il cane di Picard fosse un pitbull. "Io e mia moglie amiamo moltissimo questa razza e così, quando ho saputo che il mio personaggio avrebbe avuto un cane, ho preteso che fosse un pitbull", ha spiegato l'attore.

Star Trek Picard: Le anticipazioni

Nonostante la serie si collochi cronologicamente dopo Star Trek: The Next Generation, non è un seguito di quest'ultima. La storia raccontata nei dieci episodi della serie di CBS All Access sarà indipendente. Akiva Goldsman, uno dei produttori esecutivi, allo scorso Comic-Con di San Diego ha parlato delle differenze tra le due Serie TV dicendo: "Star Trek: Picard è più ibrido, più lento, più lirico e sicuramente più incentrato sul personaggio di Picard". I creatori hanno assicurato che il capitano che vedremo sarà sempre lo stesso, il leader tutto di un pezzo che sa fare sempre la cosa giusta. "Ma volevamo mettere un personaggio con un livello di moralità così alto finalmente alla prova", ha detto a Entertainment Weekly Alex Kurtzman. Come si intuisce da uno dei trailer della serie (che vedete in alto), Picard si avventura nello spazio con un equipaggio che non indossa uniformi riconoscibili, sicuramente non quelle della Flotta Stellare. Questo dettaglio è stato confermato da Kurtzman, il quale ha spiegato che Picard non avrà il grande esercito a cui era abituato al suo fianco, perciò vedremo il lato più umano e vulnerabile dell'uomo Jean-Luc piuttosto che quello sicuro di sé del capitano Picard.

Star Trek Picard: Le teorie dei fan sulla trama

I fan del franchise hanno ipotizzato diverse teorie sull'evoluzione della trama di Star Trek: Picard, basandosi esclusivamente sulle conoscenze della saga e sulle scene visibili nei trailer. Secondo alcuni, i sopravvissuti dell'Impero Romulano avrebbero catturato una nave Borg - quella che si vede nel trailer - e starebbero tentando di sfruttare la tecnologia dei cyborg. I loro esperimenti, sempre seguendo le teorie di alcuni fan, avrebbero portato alla creazione di Dahj (la misteriosa donna che nel trailer chiede aiuto a Picard). Nella clip si vede anche il personaggio di Data (Brent Spiner) interagire con Picard. Non ci sarebbe niente di strano se non si sapesse che Data è morto in Star Trek: La Nemesi sacrificandosi per salvare il capitano. È possibile che quello che si vede in quella scena sia in realtà un flashback o, più probabilmente, un ologramma; secondo altri si tratterebbe proprio di un Data in carne e ossa ma all'interno del corpo di suo fratello maggiore. Ciò spiegherebbe quanto dichiarato, in modo piuttosto criptico, da Brent Spiner lo scorso agosto durante la Las Vegas Star Trek Convention. "Sarò in Star Trek: Picard ma ci sarò in modo differente. Farò delle apparizioni e la storia di Data sarà solo una parte del filo conduttore che seguirà la serie", aveva detto l'attore.

Star Trek Picard: la seconda stagione si farà?

Star Trek: Picard è stata già rinnovata per una seconda stagione di dieci episodi. Secondo Deadline, il rinnovo anticipato è anche una diretta conseguenza del fatto che la serie di fantascienza sia stata scelta dallo Stato della California come una delle produzioni televisive che potranno beneficiare di consistenti sgravi fiscali (in questo caso oltre 20 milioni di dollari) per produrre sul territorio, secondo quanto previsto dalla norma sul Tax Credit dello Stato.

Queste sono tutte le anticipazioni che abbiamo raccolto in attesa del debutto di Star Trek: Picard. Ci sono ancora molti misteri che speriamo verranno svelati e numerose domande a cui confidiamo verrà data una risposta nei dieci episodi della prima stagione (o almeno nei successivi dieci della seconda) in streaming su Amazon Prime Video dal prossimo 24 gennaio.