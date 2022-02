Star Trek: Picard: Il trailer ufficiale italiano della stagione 2, dal 4 marzo su Prime Video

News Serie TV

I nuovi episodi della serie di fantascienza rimettono Jean-Luc Picard di fronte a uno dei suoi più grandi nemici: Q, interpretato nuovamente da John de Lancie.

Dopo le speculazioni degli ultimi giorni, Prime Video ha confermato che la seconda stagione di Star Trek: Picard, la serie di fantascienza che sta dando un seguito alle storie del Jean-Luc Picard di Patrick Stewart, sarà disponibile in streaming in Italia dal 4 marzo ogni venerdì con un nuovo episodio. Lo ha fatto mostrandone una succosa anteprima: il trailer ufficiale italiano.





Star Trek: Picard, la trama della stagione 2

La seconda stagione di Star Trek: Picard porta il leggendario Jean-Luc Picard e il suo equipaggio in un nuovo entusiasmante e coraggioso viaggio... nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del 21° secolo in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia e affrontare il duello finale con uno dei suoi più grandi nemici.

Stiamo parlando dell'onnipotente e mutevole Q, interpretato nuovamente dal veterano di Star Trek: The Next Generation John de Lancie. Il suo non sarà l'unico ritorno in questi nuovi episodi. Come sappiamo dalle notizie precedenti, nella stagione 2 rivedremo anche la Guinan di Whoopi Goldberg, l'amica di lunga data alla quale Picard si rivolge per un consiglio dopo che Q gli sottopone una delle sue caratteristiche prove enigmatiche. Sappiamo inoltre che Annie Wersching (24, The Vampire Diaries) sarà un altro celebre villain di Star Trek, la Regina Borg.