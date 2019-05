Star Trek: Picard, il primo teaser trailer della serie tv di Amazon Prime Video

Una delle novità più attese dagli appassionati di fantascienza, dai trekker in particolare, Star Trek: Picard, la serie tv che a breve riporterà Patrick Stewart negli iconici panni di Jean-Luc Picard, si mostra nel primissimo teaser trailer, che Amazon Prime Video condivide insieme con il primo poster.

Dopo sette stagioni in Star Trek: Next Generation, Picard torna sul piccolo schermo pronto per un nuovo, appassionante capitolo della sua vita. Ad affiancare il veterano della Flotta Stellare in questa avventura sono Alison Pill (The Newsroom), Harry Treadaway (Penny Dreadful), Isa Briones (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace), Santiago Cabrera (Salvation), Michelle Hurd (Blindspot) e l'esordiente Evan Evagora.

Come annunciato pochi giorni fa, Star Trek: Picard sarà disponibile in Italia su Prime Video, il servizio di video in streaming di Amazon. La serie è prodotta tra gli altri da Alex Kurtzman, lo sceneggiatore e produttore che con Star Trek: Discovery ha avviato una nuova primavera per le storie di Star Trek in tv.