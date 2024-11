Squid Game: Il trailer ufficiale della seconda stagione svela nuovi giochi letali

News Serie TV

La serie di sopravvivenza coreana tornerà con i nuovi episodi in streaming su Netflix il 26 dicembre: il trailer ufficiale della seconda stagione ci ricorda che non sarà affatto un gioco da ragazzi.

Gli ultimi giorni del 2024 saranno segnati da un appuntamento imperdibile che aspettavamo da oltre tre anni: l'uscita della seconda stagione di Squid Game. La serie coreana, diventata un vero e proprio cult di portata globale, tornerà con i nuovi episodi su Netflix il 26 dicembre e, finalmente, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale che vedete qui sotto. Nuovi personaggi, nuovi giochi, nuovi obiettivi, ma lo stesso spaventoso meccanismo che ci ha tenuti incollati alla sedia durante la visione della prima stagione: o vinci o muori.



Trailer: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Squid Game 2: La trama della seconda stagione e tutte le novità

Nella nuova stagione di Squid Game ritroviamo Gi-hun (Lee Jung-jae) che, tre anni dopo aver vinto i giochi e dopo aver rinunciato a recarsi negli Stati Uniti per riunirsi con sua figlia, è determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porvi fine. Utilizzando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l’organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi e concorrere nuovamente per vincere il premio di 45,6 miliardi di won.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk ha detto che il tema della stagione è "schierarsi" e ha rivelato che i giocatori del gioco saranno tenuti a fare una scelta per restare o terminare i giochi dopo ogni partita. "Volevo raccontare una storia su come le diverse scelte che facciamo creano conflitti tra di noi e stimolare una conversazione sul fatto che ci sia un modo per andare verso una direzione in cui possiamo superare queste divisioni. Volevo porre la domanda: la maggioranza ha sempre ragione?", ha spiegato il regista.

Al Lucca Comics & Games il creatore Hwang dong-hyuk e le star Lee Jung-jae e Wi Ha-joon avevano anticipato qualcosa su ciò che vedremo nella seconda stagione assicurando che gli spettatori ritroveranno molti degli elementi con cui avevano già preso familiarità nella prima stagione (ad esempio il dormitorio o le scale con quei colori molto vividi e gli spazi dove si svolgono i giochi). Allo stesso tempo, avevano preannunciato alcuni nuovi elementi, come nuovi giochi - anche più grandi di quelli già conosciuti - e nuovi sfondi per gli stessi.

Il cast e i nuovi personaggi

Rivedremo i personaggi già noti Gi-hun (Lee Jung-jae), Front Man (Lee Byung-hun), il poliziotto Jun-ho (Wi Ha-jun) e il reclutatore del gioco (Gong Yoo) ma, naturalmente, questi saranno affiancati da nuovi personaggi. L'attore Im Si-wan interpreta il giocatore 333, un ex youtuber che, dopo aver causato ingenti perdite finanziarie ai suoi spettatori tramite investimenti in criptovalute, si unisce al gioco. Yang Dong-geun e Kang Ae-sim interpretano una coppia madre-figlio; Yang è Yong-sik, che entra nel gioco per pagare i debiti di gioco, mentre Kang interpreta sua madre, Geum-ja, che decide di seguirlo per proteggere la sua famiglia. Lee Seo-hwan è un amico di Gi-hun, Jung-bae, e Cho Yu-ri interpreta Joon-hee, che ha perso una grossa somma a causa di cattivi consigli di investimento. Altre aggiunte al cast sono gli attori Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-wook e Park Sung-hoon