Squid Game: Il nuovo teaser trailer della stagione 2 svela il ritorno di Gi-hun e nuovi giocatori

La serie di successo tornerà in streaming su Netflix il 26 dicembre.

Se siete un po' tristi per la fine delle Giochi, tranquilli: degli altri prenderanno presto il via su Netflix. Ma non aspettatevi lo stesso spirito e gli stessi valori, stiamo pur sempre parlando di Squid Game! In attesa del 26 dicembre, giorno di uscita della seconda stagione, il servizio streaming ha diffuso un nuovo teaser trailer del prossimo capitolo della fortunatissima serie sudcoreana. La breve anteprima mostra Lee Jung-jae nuovamente nei panni del suo personaggio, Seong Gi-hun, campione e unico sopravvissuto del ciclo inaugurale, oltre ai profili di schiena di alcuni degli altri partecipanti alla prossima serie di sfide ispirate ai giochi per bambini.

Data d'uscita: Stagione 2 - Nuovo Teaser: Benvenuti Giocatori - HD

Squid Game: Cosa ci aspetta nella stagione 2

La stagione 2 di Squid Game sarà ambientata tre anni dopo il finale della prima, con il Giocatore 456, Gi-hun appunto, ancora determinato a trovare le persone che si celano dietro ai giochi mortali e a mettere fine a queste feroci competizioni. Usando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal posto più ovvio: cercare l'uomo in un elegante abito che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi finalmente danno risultati, il percorso per abbattere l'organizzazione si rivela più letale di quanto avesse immaginato: per porre fine al gioco, deve rientrarci.

Ben poco si conosce al momento dei molti nuovi giocatori, o almeno dei più rilevanti tra loro. In una precedente occasione, l'ideatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva anticipato che la nuova stagione vedrà Gi-hun cercare vendetta, entrando nel gioco come un personaggio diverso e più centrato. Insieme a Jung-jae, diventato grazie a Squid Game il primo asiatico a vincere l'Emmy come miglior attore protagonista in un drama, rivedremo anche Lee Byung-hun nei panni di Front Man, Wi Ha-jun del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo del reclutatore del gioco.