Squid Game, il capitano Park è un ex vincitore dei giochi? La teoria (spoiler)

E se il capitano Park avesse vinto in passato i giochi e fosse, per questo, una pedina del Front Man in Squid Game? È questa la teoria che convince sempre più i fan. Allerta spoiler per chi non ha ancora completato la visione della seconda stagione.

Il ruolo del capitano Park potrebbe essere stato volutamente sottovalutato nel corso della seconda stagione di Squid Game e, dopo il colpo di scena nell’episodio finale, i fan ne sono convinti. Anzi, una teoria sempre più diffusa sul web punterebbe ad un prezioso retroscena del capitano che ha salvato Jun-ho una volta caduto in mare dalla scogliera, ferito dal colpo di pistola infertogli da suo fratello. E se il capitano fosse in realtà un ex vincitore dei giochi?

Squid Game, e se il capitano Park fosse un vincitore dei giochi? La teoria

Sin da principio, il poliziotto ha introdotto il capitano Park come colui che l’ha salvato in mare dopo essere caduto dalla scogliera. Riportato in città, Jun-ho ha cercato di rimettersi in pista tornando al lavoro, ma senza dimenticare la brutalità dei giochi né del ruolo di suo fratello, così ha chiesto proprio a quel capitano che l’ha salvato di dargli una mano ad esplorare quelle acque. Se in un primo momento ha acconsentito in modo disinteressato alle ricerche, quando il gioco entra nel vivo il poliziotto chiede al capitano di scortarlo per una vera e propria missione con uomini armati e dotati di drone. Il finale della seconda stagione ha mostrato un nuovo aspetto del Capitano Park, che così disinteressato in fin dei conti non è. Beccato con le mani nel sacco a manomettere il drone, è costretto ad occultare le prove uccidendo uno degli uomini a bordo, gettando poi il corpo in mare.

Già in precedenza il suo comportamento aveva dato da pensare, quando aveva estorto informazioni delicate sulla missione di Jun-ho. Ma le azioni parlano chiaro: il capitano Park ha qualcosa da nascondere e il pubblico crede che il suo coinvolgimento nei giochi sia ben radicato. Prima di tutto, la teoria punta ad una collaborazione con il Front Man: probabilmente il capitano Park è stato ingaggiato da quest’ultimo per recuperare il fratello caduto in mare, tenendolo così d’occhio. E ciò spiegherebbe anche il perché, dopo tanti anni in mare, quella ricerca dell’isola non abbia mai condotto a nulla. Essendo un uomo di mare, il capitano Park avrebbe individuato il luogo con un po’ di perseveranza, ma il fatto che non sia riuscito nell’obiettivo potrebbe dipendere da una voluta manipolazione. E la conferma sembrerebbe arrivare dal gesto estremo dell’ultimo episodio, quando uccide uno dei soldati a bordo per camuffare le proprie tracce di manomissione.

Diverse sono poi le ipotesi sul passato del capitano Park. Una riguarderebbe la sua vittoria ai giochi. Ad esempio, la sua barca ha inciso il numero 122, lo stesso di un concorrente che ha vinto l’edizione del 2006. Un’altra teoria, invece, si collegherebbe alle indagini di Jun-ho nel corso della prima stagione. Infiltratosi come guardia, scopre un archivio di vincitori dove spicca il campione del 1990, un uomo chiamato Park Pil-sam. Potrebbe trattarsi di una coincidenza, oppure celare un indizio? Per scoprire di più bisognerà sicuramente aspettare la terza stagione, in arrivo su Netflix nel corso del 2025.