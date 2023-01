Squid Game, giocatori si sentono male durante le riprese del reality ma Netflix rassicura: "Niente di grave"

News Serie TV

A causa del gelo sul set, alcuni partecipanti alla competizione ispirata a Squid Game avrebbero avuto bisogno di cure mentre giocavano al famoso gioco "Un, due, tre, stella".

Qualche mese fa Netflix ha annunciato l'arrivo di un reality show competitivo basato su Squid Game, il popolare survival drama diventato subito il più grande successo della piattaforma. Intitolato Squid Game: The Challenge, il reality coinvolge 456 giocatori provenienti da tutto il mondo che si sfidano per aggiudicarsi un montepremi da capogiro, 4,56 milioni di dollari. Niente sfide che mettono in pericolo di vita, aveva assicurato Netflix aggiungendo: "In questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote". Eppure, nelle ultime ore, il tabloid britannico The Sun ha diffuso una notizia preoccupante: durante le riprese del reality, che si stanno svolgendo proprio in queste settimane nel Regno Unito, alcuni concorrenti si sarebbero sentiti male a causa del gelo e delle bassissime temperature scese sotto lo zero. Netflix, da parte sua, ha smentito con forza le affermazioni del tabloid assicurando che non si sarebbero verificate criticità sul set e che tutto procederebbe in sicurezza.

Squid Game: The Challenge, cosa è successo sul set secondo The Sun

Stando a quanto riportato da The Sun, alcuni partecipanti a Squid Game: The Challenge (pare "meno di cinque") avrebbero avuto bisogno di cure mediche lunedì scorso, durante le riprese del reality in un'ex base aerea vicino a Bedford, a nord di Londra. Tutto sarebbe accaduto mentre i giocatori sarebbero stati alle prese con il famigerato gioco "Un, due, tre, stella" (in inglese "Red Light Green Light") che nella serie coreana è la prima sfida affrontata dai protagonisti. A mettere a dura prova i concorrenti sarebbe stato il forte gelo che in questi giorni sta colpendo il Regno Unito. Ma pare anche che un giocatore si sia infortunato alla spalla sbattendo accidentalmente contro un muro. Riportando le testimonianze di alcuni dei giocatori eliminati dal reality, The Sun ha riferito che "alcune persone non potevano muovere i piedi per il troppo freddo. Si poteva sentire qualcuno che gridava 'un medico!' e la troupe si precipitava in soccorso".

La risposta di Netflix

Tramite una dichiarazione condivisa con gli organi di stampa, Netflix ha smentito categoricamente la versione allarmista riportata da The Sun specificando che nessun giocatore ha avuto bisogno di cure particolari. "Ci preoccupiamo profondamente della salute e della sicurezza del nostro cast e della nostra troupe e abbiamo investito in tutte le procedure di sicurezza appropriate. Anche se sul set faceva molto freddo – e i partecipanti erano preparati a questo – qualsiasi affermazione di lesioni gravi è falsa”, si legge nel comunicato condiviso dal servizio streaming e da Studio Lambert, lo studio che sta co-producendo Squid Game: The Challenge insieme a The Garden.

Netflix non ha ancora fissato una data di uscita per Squid Game: The Challenge ma è assai probabile che il reality arrivi in streaming prima della seconda stagione di Squid Game, già confermata ma attesa non prima del 2024.