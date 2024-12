Squid Game 3 quando esce? Il regista dà un'indicazione precisa ed è una buona notizia

News Serie TV

Per la terza stagione di Squid Game non bisognerà attendere a lungo: il creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha fatto sapere che una data d'uscita della stagione finale verrà svelata presto.

Per la terza e ultima stagione di Squid Game non bisognerà aspettare tre anni, come avvenuto per la seconda. Subito dopo l'uscita dei nuovi episodi su Netflix (disponibili dal 26 dicembre), e soprattutto se avete già fatto la maratona di tutti e 7 gli episodi, potreste esservi chiesti quando uscirà il capitolo conclusivo della serie dei record, diventata in poco tempo popolarissima in tutto il mondo. C'è una buona notizia: non solo la terza stagione è stata già confermata e girata, ma uscirà anche entro la fine del 2025. Il creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk ha spiegato perché non sarà necessario aspettare troppo tempo e ha anche dato un'indicazione precisa sulla probabile data d'uscita.

Squid Game 3: Perché i tempi di attesa saranno più corti

Ad agosto 2024 Netflix ha annunciato che, oltre alla stagione 2, Squid Game avrebbe avuto una terza e ultima stagione. A Deadline il creatore della serie Hwang Dong-hyuk aveva poi spiegato di aver scritto le stagioni 2 e 3 di Squid Game come un'unica grande storia. E infatti, come abbiamo scoperto successivamente, le due stagioni sono state anche girate di seguito. Ciò ha permesso di accorciare i tempi. Fin da subito, lo streamer ha fatto sapere che l'ultimo capitolo sarebbe arrivato già nel 2025. Al momento una data precisa non è stata ancora annunciata, ma almeno sappiamo di non dover aspettare anni prima di vedere risolto l'importante cliffhanger che ha chiuso la seconda stagione lasciando i fan a bocca aperta e desiderosi di saperne di più.

Quando esce la terza stagione? Il regista si sbilancia su una probabile data

Intervistato da Variety, il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk ha rassicurato i fan dicendo che i tempi tra la seconda e la terza stagione saranno ragionevoli ipotizzando una data di lancio degli ultimi episodi. "Quello che posso dire è che, dopo l'uscita della seconda stagione, credo che annunceremo presto la data di lancio della terza stagione. Probabilmente mi aspetto che uscirà verso l'estate o l'autunno dell'anno prossimo", sono state le sue parole. Quasi sicuramente, dunque, dovremo aspettare meno di un anno per i nuovi episodi di Squid Game.

Cosa dobbiamo aspettarci? La trama

Sulla trama il regista non ha voluto svelare troppe anticipazioni ma ha detto che - dopo il colpo di scena che ha chiuso il settimo episodio (di cui parleremo più approfonditamente in uno dei prossimi articoli) ritroveremo Gi-hun (Lee Jung-jae) in una condizione molto diversa. "In che stato si troverà Gi-hun? E cosa sceglierà di fare? Continuerà con la missione? Si arrenderà o persisterà? E quindi incontrerete il nostro personaggio Gi-hun a un bivio molto critico all'inizio della terza stagione. Gi-hun non sarà l'uomo che era nella seconda stagione", ha dichiarato Hwang Dong-hyuk che non ha dubbi: la terza stagione farà un ulteriore salto di qualità. "Con ogni episodio andrà meglio. Con ogni stagione andrà meglio e la storia sarà più estesa, più intensa e sicuramente più divertente. Quindi assicuratevi di guardarla fino alla fine!", ha concluso lo showrunner.