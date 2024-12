Squid Game 2, una stagione "con anima e cuore": Video intervista ai protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun

News Serie TV

La serie di sopravvivenza diventata un fenomeno culturale pop tornerà con i nuovi episodi su Netflix il 26 dicembre: in questa video intervista esclusiva gli interpreti di Gi-hun (il giocatore 456) e Jun-ho (il detective anche fratello del Front Man) parlano del successo della serie e di cosa dobbiamo aspettarci.

C'è molta attesa per la seconda stagione di Squid Game, l'evento che chiuderà in bellezza il 2024 di Netflix il prossimo 26 dicembre. Cosa dobbiamo aspettarci, dopo il successo straordinario della prima? (Diventata, lo ricordiamo, la serie originale Netflix più popolare e vista a livello globale). Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, che nella serie interpretano rispettivamente Gi-hun (il giocatore 456) e Jun-ho (il detective che indaga sui giochi, anche fratello del Front Man), ci parlano dell'evoluzione dei loro personaggi e di come l'enorme popolarità della serie abbia inevitabilmente influenzato il loro approccio alla seconda stagione. Guardate qui sotto la video intervista in anteprima concessa in esclusiva a Comingsoon.it - Serie TV.

Intervista Esclusiva: Stagione 2 - Intervista in anteprima esclusiva ai protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun - HD

Squid Game: La trama della seconda stagione

La storia di Squid Game ripartirà dopo un salto temporale. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Utilizzando la fortuna vinta per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cerca l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l’organizzazione si rivela più difficile di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi. Si tuffa così ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won. La battaglia tra Gi-hun e il Front Man (Lee Byung-hun) entra nel vivo, mentre Gi-hun cerca vendetta in un nuovo gioco letale.