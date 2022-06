Squid Game 2: Netflix conferma ufficialmente la seconda stagione con una lettera del creatore

News Serie TV

È ufficiale: la serie coreana creata da Hwang Dong-hyuk, il più grande successo di Netflix, tornerà con nuovi episodi. Ecco nuove anticipazioni.

Netflix ha finalmente confermato ufficialmente ciò che era già evidente da mesi ed era stato già annunciato dal creatore della serie e dal co-CEO e capo dei contenuti della società Ted Sarandos: Squid Game, la serie originale più popolare di sempre di Netflix, tornerà con una seconda stagione. L'annuncio ufficiale è arrivato via social tramite una lettera firmata dall'ideatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk il quale ha svelato anche qualche anticipazione.

Squid Game 2 ci sarà: La lettera di Hwang Dong-hyuk per i fan

Hwang Dong-hyuk ha ringraziato i fan che hanno guardato la serie in tutto in mondo facendola diventare, in soli 12 giorni, la più popolare di sempre (con la cifra record di 142 milioni di account coinvolti e un totale di 1,65 miliardi di ore visualizzazione totalizzate nelle prime quattro settimane dal debutto, la serie coreana aveva superato Bridgerton, recentemente superata a sua volta anche da Stranger Things 4). Il creatore ha confermato che nella seconda stagione torneranno il protagonista Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), l'ultimo sopravvissuto al brutale "gioco del calamaro", e Front Man, il supervisore dei giochi. "Potrebbe riapparire anche l'uomo in giacca e cravatta con i ddjaki. Inoltre ci sarà Cheoul-su, il fidanzato di Young-hee", ha aggiunto. Young-hee, lo ricordiamo, è la terrificante bambola robot che nella serie spara a vista i partecipanti al gioco Un due tre stella.

Quando esce la seconda stagione?

L'ideatore, in precedenza, in più di un'occasione aveva parlato delle sue idee in vista della seconda stagione dicendo che al momento aveva scritto soltanto una manciata di pagine di materiale grezzo abbozzando il soggetto dei nuovi episodi. Tuttavia, aveva detto, era fiducioso di poter portare su Netflix la seconda stagione già a fine 2023 o all'inizio del 2024. Vedremo se terrà fede a questo proposito che, tuttavia, più che una promessa sembra una speranza difficile da realizzare.