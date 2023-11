Spartacus torna ufficialmente in tv: Ordinata la nuova serie House of Ashur

News Serie TV

Nick Tarabay riprenderà il ruolo interpretato nelle prime due stagioni della celebre serie di Starz.

Il mondo di Spartacus tornerà ad animarsi con altre storie, nuovi gladiatori e qualche vecchia "gloria". La rete americana Starz ha ordinato ufficialmente Spartacus: House of Ashur, una nuova serie di 10 episodi con Nick Tarabay nuovamente nei panni del perfido personaggio interpretato nel popolare drama storico di Steven S. DeKnight, in onda per tre stagioni e un breve spin-off prequel dal 2010 al 2013.

La trama di Spartacus: House of Ashur

Scritta e prodotta ancora da DeKnight, Spartacus: House of Ashur è descritta da Starz come "un'esperienza adrenalinica, elettrizzante, erotica e che piega la storia basata su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale". Lo spin-off pone le seguenti domande: e se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vendetta?, seconda stagione della serie sull'omonimo gladiatore trace. E se gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo posseduta da Batiato in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartacus e nel porre fine alla ribellione degli schiavi?

"Poter tornare 10 anni dopo a una serie che hai amato è un'opportunità davvero rara e meravigliosa", ha dichiarato DeKnight in un comunicato. "Non potrei essere più entusiasta di realizzare questo prossimo capitolo della saga di Spartacus con Starz, Lionsgate e l'incomparabile Nick Tarabay".