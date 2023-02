Spartacus torna in tv con una serie sequel: Ecco i primi dettagli

News Serie TV

Il progetto è nelle mani dell'ideatore della serie originale Steven S. DeKnight.

Starz vuole dare un seguito alla storia di Spartacus, uno dei suoi più grandi successi di sempre. La rete via cavo americana ha annunciato di aver riunito le forze con Steven S. DeKnight, l'ideatore della serie di ambientazione storica incentrata sul celebre gladiatore trace e sulle sue gesta, per lo sviluppo di uno spin-off sequel, una nuova storia di tradimento, inganno e sangue ambientata sotto l'ombra minacciosa di Roma.

Spartacus: I primi dettagli della nuova serie tv sequel

Scritta da DeKnight, nel progetto anche come showrunner e produttore esecutivo, la nuova serie seguirà le vicende dell'originale, sviluppandosi all'indomani della sconfitta di Spartacus e del suo esercito ribelle. "È passato più di un decennio da quando Spartacus ha deliziato il pubblico internazionale e siamo entusiasti di reinventare ed espandere questo drama avvincente e ricco d'azione per i nostri spettatori di oggi", ha dichiarato la presidente della programmazione originale di Starz Kathryn Busby in un comunicato. "Spartacus è entrata così tanto nei cuori dei fan da renderli ansiosi del suo ritorno e non vediamo l'ora di lavorare con Steven su questo entusiasmante prossimo capitolo".

DeKnight ha aggiunto: "È un onore incredibile essere invitato a tornare nel mondo di Spartacus e ricevere il supporto creativo sfrenato dei miei colleghi a Starz e Lionsgate. Insieme, stiamo creando qualcosa di davvero unico e inconsueto per il prossimo capitolo di questa storia epica".

A proposito di Spartacus

Spartacus debuttò nel 2010, suscitando stupore ed entusiasmo con le sue spettacolose scene d'azione, lo stile visivo unico e la sfrontatezza a tutti i livelli. Il ruolo principale era interpretato da Andy Whitfield, ma, in seguito alla sua morte nel 2011 a causa di un linfoma non Hodgkin, a soli 40 anni, dopo la prima stagione fu sostituito da Liam McIntyre, una scelta approvata dallo stesso Whitfield poco prima della sua scomparsa. La serie rimase in onda per quattro stagioni e, tra la prima e la seconda, per agevolare le cure di Whitfield, generò una miniserie prequel, Spartacus: Gli dei dell'arena, incentrata sulla vita alla Casa di Batiato prima dell'arrivo di Spartacus. Il resto del cast includeva Lucy Lawless, Cynthia Addai-Robinson, John Hannah, Peter Mensah, Erin Cummings, Nick E. Tarabay, Manu Bennett, Lesley-Ann Brandt, Katrina Law, Jai Courtney e tanti altri.