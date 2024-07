Spartacus: Lucy Lawless sarà di nuovo Lucrezia nel sequel House of Ashur

News Serie TV

L'attrice si riunisce con l'altra star della serie originale Nick Tarabay, tornata nei panni di Ashur.

Una notizia che manderà in visibilio i fan di Spartacus: Lucy Lawless riprenderà il ruolo di Lucrezia, la scaltra moglie di Batiato disposta a qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi, nel prossimo spin-off sequel di Starz Spartacus: House of Ashur.

Spartacus: House of Ashur, il ritorno di Lucrezia

Non è chiaro per il momento quali saranno le circostanze che riporteranno Lucrezia sullo schermo, giacché al termine della seconda stagione della serie originale l'abbiamo vista togliersi la vita gettandosi dalla rupe mentre stringeva tra le braccia insanguinate il figlio appena nato della odiata Ilizia. Ma il fatto che Lawless sarà la guest star del primo episodio - per "elevare tutto quello che la circonda", scrive Deadline - potrebbe darci qualche prima indicazione, inclusa la meno scontata, visto che House of Ashur crea una sequenza temporale alternativa basata sul "E se...".

Lo spin-off pone infatti le seguenti domande: e se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vendetta? E se gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo posseduta da Batiato in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartacus e nel porre fine alla ribellione degli schiavi? Come già annunciato, Nick Tarabay riprenderà il ruolo dell'ex gladiatore ed ex consigliere/spia/sicario di Batiato, con il quale la stessa Lucrezia aveva avuto un intrigo di comodo.

Scritta e prodotta dall'ideatore di Spartacus Steven S. DeKnight, House of Ashur viene presentata come "un'esperienza adrenalinica, elettrizzante, erotica e che piega la storia basata su tutto ciò che ha reso la serie originale un successo colossale". Il cast include tra gli altri anche l'ex star di Outlander Graham McTavish nel ruolo di Korris, il maestro della casa di Ashur; Jamaica Vaughan (Home and Away) di Hilara, una giovane domestica-schiava profondamente innamorata di Ashur; Tenika Davis (Jupiter's Legacy) e Jordi Webber (Power Rangers Ninja Steel) di due gladiatori, Achillia e Tarchon; e Claudia Black (Farscape) di Cossutia, una politica determinata a tenere Ashur al suo posto mentre trama costantemente per la sua caduta.