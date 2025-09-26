Spartacus: Lo spin-off House of Ashur si mostra in nuove foto ricche di azioni gladiatorie

News Serie TV

In occasione dell'annuncio della data di debutto negli Stati Uniti, Starz mostra nuove foto di Spartacus: House of Ashur.

Il conto alla rovescia è cominciato negli Stati Uniti: Starz ha annunciato che Spartacus: House of Ashur, atteso nuovo spin-off della sua serie di successo terminata oltre un decennio fa Spartacus, debutterà il 5 dicembre con i primi due episodi. Nel frattempo, ha diffuso nuove foto che ritraggono il protagonista, il redivivo Ashur, e gli altri personaggi - gladiatori e non.

La trama e il cast di Spartacus: House of Ashur

Creata dall'ideatore di Spartacus Steven S. DeKnight, House of Ashur riscrive la storia della serie originale immaginando cosa sarebbe accaduto se Ashur (interpretato nuovamente da Nick Tarabay), l'ex gladiatore siriano ferito a una gamba nell'arena, che in seguito ha servito Batiato come consigliere, spia e sicario, non fosse morto sul Vesuvio alla fine della seconda stagione. E se, in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartacus e nel porre fine alla ribellione degli schiavi, gli fosse stata donata la scuola gladiatoria un tempo posseduta proprio dal suo padrone?

Non più uno schiavo, Ashur si è fatto strada al potere attraverso la sua Casa. Ma governare una banda di gladiatori spietati e un gioco da ragazzi rispetto alla sopravvivenza nel mondo selvaggio della politica romana; un gioco implacabile in cui il tradimento non è un peccato ma una moneta corrente. Ashur capovolge la tradizione scatenando Achillia (Tenika Davis, Jupiter's Legacy), una gladiatrice feroce e potente, desiderosa di mostrare il suo valore in un mondo dominato dagli uomini. Insieme, danno vita a un nuovo tipo di spettacolo che sconvolge e offende l'élite a ogni goccia di sangue.

Nella serie recitano anche l'ex star di Outlander Graham McTavish con il ruolo di Korris, il maestro della Casa di Ashur; Jamaica Vaughan (Home and Away) di Hilara, una giovane domestica-schiava profondamente innamorata di Ashur; Jordi Webber (Power Rangers Ninja Steel) di Tarchon, un gladiatore; Claudia Black (Farscape) di Cossutia, una politica determinata a tenere Ashur al suo posto mentre trama costantemente per la sua caduta; Jackson Gallagher (Neighbours) di Giulio Cesare; e Jaime Slater (Jupiter's Legacy) di Cornelia, la moglie molto ricca di quest'ultimo, figlia di Lucius Cornelius Cinna, una figura importante nella Repubblica. Inoltre, i fan di Spartacus ameranno rivedere Lucy Lawless nei panni di Lucrezia, la scaltra moglie di Batiato disposta a qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi, guest star nel primo episodio.