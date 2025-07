Spartacus: Il sequel House of Ashur ha cambiato volto a un personaggio chiave

News Serie TV

Attesa in tv per l'autunno, Spartacus: House of Ashur ha dato un volto nuovo a un personaggio chiave di Spartacus. Ecco di chi si tratta e perché si è reso necessario.

Riportare sugli schermi le storie di Spartacus dopo 12 anni, con il sequel Spartacus: House of Ashur, ha comportato alcune decisioni difficili. Come rivela Entertainment Weekly, quando l'ideatore Steven DeKnight ha deciso di resuscitare Ashur, il personaggio interpretato da Nick E. Tarabay, aveva bisogno di un'altra figura chiave. L'unico problema era la non disponibilità della persona che l'aveva interpretata in passato. Stiamo parlando di Giulio Cesare, personaggio con il volto di Todd Lasance nella serie originale, che impegnato sul set di NCIS: Sydney ha dovuto declinare l'invito a indossare nuovamente quei panni. Da qui, il compito di trovare un sostituto.

Spartacus: House of Ashur, un nuovo attore per Giulio Cesare

Spartacus: House of Ashur immagina cosa sarebbe accaduto se Ashur, l'ex gladiatore siriano ferito a una gamba nell'arena, che in seguito ha servito Batiato come consigliere, spia e sicario, non fosse morto sul Vesuvio alla fine della seconda stagione di Spartacus. E se, in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartacus e nel porre fine alla ribellione degli schiavi, gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo posseduta proprio dal suo padrone?

Spartacus: House of Ashur: Primo Teaser Trailer Ufficiale della serie spin-off sequel di Spartacus - HD

"Ci siamo barcamenati per cercare di far coincidere i nostri impegni, ma giravano praticamente nello stesso periodo in cui giravamo noi", ha raccontato DeKnight a proposito del mancato coinvolgimento di Lasance. "Ha spezzato il cuore a tutti, anche a lui. Siamo felicissimi per lui. Avremmo tanto voluto che tornasse. So che voleva farlo, ma, sì, è proprio questo il problema del troppo successo".

Spartacus: House of Ashur, attesa sugli schermi per l'autunno, avrà dunque un nuovo Giulio Cesare, interpretato da un altro attore australiano: Jackson Gallagher (Neighbours), ritratto nelle foto qui di seguito diffuse in anteprima da EW. "Quello che non avevo capito, credo come la maggior parte delle persone comuni che non hanno studiato a fondo l'Antica Roma, è che a questo punto della vita di Cesare, lui non è il Cesare che conosciamo oggi. Non è così onnipotente, l'uomo che è diventato dittatore di Roma", ha detto l'ideatore. È Crasso l'uomo più ricco della capitale nella storia di House of Ashur. Tuttavia, non è molto bravo con le persone, perciò il Cesare di Gallagher è essenzialmente il suo portavoce, mentre svolge il compito meno ambito nella Repubblica di provvedere al mantenimento della strada che porta in città.

"Ciò che rende [Cesare] speciale in questo momento storico è la persona con cui è sposato", ha aggiunto DeKnight. Ovvero Cornelia Cinna, interpretata da Jaime Slater (Jupiter's Legacy), sposata nella vita reale proprio con DeKnight. Lei è la figlia di Lucius Cornelius Cinna, una figura importante nella Repubblica. "Qualche anno prima della nostra storia, [Lucio] ha combattuto contro un altro individuo che cercava di conquistare Roma. Lui era una delle figure più potenti di Roma. Stacco su Cesare che sposa sua figlia. Si amano profondamente, ma la cosa bella di Cornelia è che è molto più ricca di Cesare. Anzi, è praticamente lei a finanziare Cesare nella sua vita, e il suo nome è molto più importante di Giulio Cesare. Perciò, tutti sono in trepidante attesa di conoscere Cornelia Cinna [...] Per loro, sesso, droga e distruzione sono il biglietto da visita. Hanno questi enormi, sensuali appetiti che sono superati solo dalla loro reciproca sete di potere. Quei due manovreranno, manipoleranno e uccideranno chiunque si metta sulla loro strada".