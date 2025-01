Spartacus: Ashur torna nell'arena nel primo teaser trailer del nuovo spin-off

News Serie TV

La nuova serie arriverà in tv in autunno. Nick Tarabay riprende il ruolo dello schiavo siriano Ashur.

In tv nulla resta immutato per sempre. Accade così che Ashur, un personaggio la cui storia si era conclusa brutalmente alla fine della seconda stagione di Spartacus, avrà una seconda vita in Spartacus: House of Ashur, un nuovo spin-off atteso sui teleschermi per l'autunno. Starz, che proporrà la serie negli Stati Uniti, ne ha diffuso il primo teaser trailer, il quale mostra Nick Tarabay riprendere il ruolo dell'astuto (ex) schiavo siriano.

Spartacus: House of Ashur: House of Ashur: Primo Teaser Trailer Ufficiale del sequel - HD

La trama di Spartacus: House of Ashur e gli altri ritorni nel cast

Scritta e prodotta dall'ideatore di Spartacus Steven S. DeKnight, Spartacus: House of Ashur è descritta come una "nuova, epica saga che re-immagina le possibilità e le svolte del destino della serie originale tanto amata dal pubblico". Un'esperienza adrenalinica, elettrizzante, erotica e che piega la storia, il sequel parte dalle seguenti premesse: e se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus: Vendetta? E se gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo posseduta da Batiato in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartacus e nel porre fine alla ribellione degli schiavi?

Tarabay non sarà l'unico del cast originale a tornare: Lucy Lawless riprenderà il ruolo di Lucrezia, la scaltra moglie di Batiato disposta a qualsiasi cosa per raggiungere i suoi scopi, nel primo episodio dello spin-off. È possibile che almeno nel suo caso si tratti di un flashback o di una visione onirica, giacché il personaggio si era tolto la vita alla fine di quella stessa stagione. Il resto del cast include invece l'ex star di Outlander Graham McTavish nel ruolo di Korris, il maestro della casa di Ashur; Jamaica Vaughan (Home and Away) di Hilara, una giovane domestica-schiava profondamente innamorata di Ashur; Tenika Davis (Jupiter's Legacy) e Jordi Webber (Power Rangers Ninja Steel) di due gladiatori, Achillia e Tarchon; e Claudia Black (Farscape) di Cossutia, una politica determinata a tenere Ashur al suo posto mentre trama costantemente per la sua caduta.