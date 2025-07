Spartacus: Ashur guida l'ex Casa di Batiato verso una nuova era nel trailer del sequel

News Serie TV

Arriverà in tv quest'inverno Spartacus: House of Ashur, nuovo spin-off della serie di successo terminata nel 2013 Spartacus. Ecco il nuovo trailer mostrato al Comic-Con di San Diego.

Sangue, sabbia e desiderio. Sono passati 12 anni ma, in Spartacus, le cose funzionano ancora allo stesso modo. Qualcosa però è cambiato. La scuola di gladiatori un tempo guidata da Quinto Lentulo Batiato ha un nuovo padrone. E le tribune non sono più l'unico luogo dell'arena riservato alle donne. In Spartacus: House of Ashur, nuovo spin-off della serie di successo in onda tra il 2010 e il 2013, della quale Starz ha diffuso un nuovo trailer in occasione del Comic-Con di San Diego, Steven S. DeKnight, lo stesso ideatore della serie originale, re-immagina le possibilità e le svolte del destino attraverso la controversa figura di Ashur, l'ex consigliere, spia e sicario di Batiato interpretato da Nick Tarabay.

Spartacus: House of Ashur: Nuovo Teaser Trailer Ufficiale della serie spin-off sequel di Spartacus - HD

La trama e i personaggi di Spartacus: House of Ashur

Attesa in tv per il prossimo inverno, Spartacus: House of Ashur viene presentata come un'esperienza adrenalinica, elettrizzante, erotica e che piega la storia incentrata su Ashur. E se non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus? E se gli fosse stata donata la scuola di gladiatori un tempo posseduta da Batiato in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione del trace e nel porre fine alla ribellione degli schiavi? Il trailer mostra l'ex schiavo Ashur mentre lotta per essere accettato dall'alta società. Decide quindi di lasciare il segno introducendo "uno spettacolo mai visto prima nell'arena": Achillia (Tenika Davis, Jupiter's Legacy), una gladiatrice. Ma, prima di mostrare il proprio valore al pubblico urlante, lei dovrà guadagnarsi il rispetto dei gladiatori maschi all'interno della sua Casa.

"Volevamo introdurre le gladiatrici, ma storicamente non sono apparse nell'Antica Roma fino a circa 100 anni dopo", ha spiegato DeKnight a Entertainment Weekly. "Questa volta, Ashur piega la storia e introduce una gladiatrice con 100 anni di anticipo. [Achillia] è motivata e pericolosa tanto quanto gli uomini. Una delle cose che volevamo in questa serie era, ovviamente, mantenere tutti i grandi elementi dell'originale - il sesso, l'intrigo, la violenza, i complessi colpi di scena - ma anche offrire qualcosa di nuovo. Uno di questi pilastri principali erano le gladiatrici".

Seppur brevemente, in House of Ashur rivedremo anche Lucy Lawless nei panni di Lucrezia. È possibile, almeno nel suo caso, che si tratti di un flashback o di una visione onirica, giacché il personaggio si era tolto la vita alla fine nella storia precedente. Inoltre, l'ex star di Outlander Graham McTavish sarà Korris, il maestro della Casa di Ashur; Jamaica Vaughan (Home and Away) interpreterà Hilara, una giovane domestica-schiava profondamente innamorata di Ashur; Jordi Webber (Power Rangers Ninja Steel) vestirà i panni del gladiatore Tarchon; mentre Claudia Black (Farscape) impersonerà Cossutia, una politica determinata a tenere Ashur al suo posto mentre trama costantemente per la sua caduta.