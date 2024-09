Sophia Bush e Hilarie Burton sul sequel di One Tree Hill: Un'opportunità per "riprenderci ciò che è nostro"

News Serie TV

La nuova serie vedrà le due attrici riprendere i ruoli di Brooke Davis e Peyton Sawyer.

La notizia del ritorno sugli schermi di One Tree Hill con una nuova serie sequel, in cui Sophia Bush e Hilarie Burton riprenderanno i ruoli di Brooke Davis e Peyton Sawyer e saranno produttrici esecutive, ha mandato in visibilio i tantissimi fan che in giro per il mondo hanno amato le storie dei ragazzi di Tree Hill. Anche le due protagoniste ne sono entusiaste, soprattutto di avere l'opportunità di poterlo fare alle loro condizioni. Che nel loro caso ha ancora più valore dopo quello che hanno dovuto affrontare sul set della serie originale.

Il sequel di One Tree Hill: Cosa hanno detto Sophia Bush e Hilarie Burton?

"E se potessi davvero tornare a casa?", hanno scritto Bush e Burton in un post-riflessione condiviso su Instagram alcune ore dopo la notizia che Netflix sta lavorando allo sviluppo del revival con la sceneggiatrice di Switched at Birth e The Bold Type Becky Hartman Edwards. "Se ci fosse l'opportunità di collaborare con creativi brillanti e costruire uno spazio in cui tutti i nostri amici possano mostrare il proprio talento? Avere la nostra storia? Riprenderci ciò che è nostro? Onorare i nostri fan? Contateci. Dopotutto c'è solo una Tree Hill. E voi, la famiglia di One Tree Hill, ci avete dimostrato che non è solo un concetto. È davvero il luogo dove 'ogni cosa è migliore e ogni cosa è al sicuro'".

Entrambe le attrici hanno condiviso una fotografia che le ritrae insieme con le ex co-star Danneel Ackles (interprete di Rachel Scott) e Bevin Prince (Bevin Mirskey), nessuna delle quali per il momento è stata confermata nel cast della nuova serie. È certo, però, che Ackles darà il suo contributo come produttrice esecutiva insieme con il marito Jensen. Ambientata 20 anni dopo le vicende dell'originale, seguirà Brooke e Peyton che, come madri di figli adolescenti, affronteranno sfide non sconosciute per chi come loro ha passato quello che ha passato, su temi che riguardano l'amore, le insicurezze e il dolore.

Ritornando alle dichiarazioni delle due attrici, l'uso delle espressioni "avere la nostra storia" e "riprenderci ciò che è nostro" potrebbe essere un velato riferimento alle vicende che hanno coinvolto l'ideatore Mark Schwahn, il quale ha dovuto affrontare una raffica di accuse di molestie sessuali - anche da parte di Bush e Burton - durante il suo periodo in One Tree Hill e nella sua successiva serie The Royals. All'epoca Schwahn era stato licenziato da The Royals e non avrà alcun ruolo nel sequel di One Tree Hill.