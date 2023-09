Sofía Vergara è la narcotrafficante Griselda Blanco nel teaser trailer della miniserie di Netflix

News Serie TV

Il servizio streaming ne annuncia anche la data di uscita: 25 gennaio.

Griselda ha una data di uscita! Netflix ha annunciato che la miniserie con la star Modern Family Sofía Vergara nei panni della criminale dietro uno dei cartelli della droga più redditizi della storia sarà disponibile in streaming dal 25 gennaio. E dopo aver visto Vergara in una manciata di promettenti immagini, il primo teaser trailer apre le porte del regno di Griselda Blanco per chiarire subito che solo una donna forte e determinata come lei può tenere in pugno un mondo di uomini come quello del narcotraffico.

Griselda: La trama e il cast della miniserie

Ultima fatica di Eric Newman, che per Netflix ha scritto e prodotto l'analoga Narcos e lo spin-off Narcos: Messico, diretta interamente da Andrés Baiz, coinvolto con lui in entrambe le serie, Griselda ripercorre la vita della scaltra e ambiziosa donna d'affari colombiana Griselda Blanco, una madre devota che attraverso i suoi traffici e crimini - tra cui centinaia di omicidi nel corso degli '70 e '80 - è arrivata ad accumulare un patrimonio di due miliardi di dollari. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di Madrina.

Insieme a Vergara nella miniserie recitano Alberto Guerra (nel ruolo di Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins) e Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).