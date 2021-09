So cosa hai fatto: Il cult anni '90 rivive in una serie di Amazon Prime Video, ecco il trailer ufficiale

News Serie TV

Il mistery teen drama, un riadattamento moderno di I Know What You Did Last Summer, debutterà in streaming il 15 ottobre.

Amazon Studios l'ha definita "una versione aggiornata perfettamente contorta dell'iconico film slasher". E forse So cosa hai fatto, la serie mistery thriller basata sul romanzo di Lois Duncan e soprattutto sul più famoso film omonimo del 1997 diretto da Jim Gillespie in originale noto con il titolo I Know What You Did Last Summer, ci terrà compagnia assicurandoci un autunno da brividi. Giudicate voi dal trailer ufficiale appena diffuso da Amazon Prime Video, dove il mistery teen drama debutterà il prossimo 15 ottobre con i primi quattro episodi, per poi continuare con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 novembre.

So cosa hai fatto: La trama della serie di Amazon Prime Video

Proprio come il primo film, anche la serie tv - scritta e prodotta da Sara Goodman (Preacher) - seguirà un gruppo di adolescenti perseguitati da un misterioso assassino. Un anno dopo il terribile incidente d’auto che ha sconvolto la serata del loro diploma, i ragazzi si ritrovano legati da un segreto oscuro e perseguitati da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi ce l'abbia con loro, i protagonisti rivelano il lato oscuro della loro città, apparentemente perfetta, e di loro stessi. "Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere letale", si legge nella trama ufficiale diffusa dal servizio di video in streaming.

Il successo di So cosa hai fatto e il nuovo cast

Verso la fine degli anni '90 So cosa hai fatto divenne uno dei film più popolari del genere horror slasher, insieme a Scream con cui condivideva lo sceneggiatore Kevin Williamson. La pellicola annoverava giovani attori poi diventati molto famosi e noti soprattutto al pubblico delle serie tv: Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. e Johnny Galecki, solo per citarne alcuni. I nuovi protagonisti - che prendono il posto dell'iconico gruppetto del film - sono i relativamente esordienti Madison Iseman (Henry Danger), Bill Heck (Locke & Key), Brianne Tju (Light as a Feather), Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso (Solve), Fiona Rene (Stumptown), Cassie Beck (Connecting…) e Brooke Bloom (The Sinner). Tra i produttori esecutivi della serie c'è anche il regista esperto di horror James Wan (The Conjuring, Insidious).

Foto: Courtesy of Amazon Studios