Snowpiercer, TNT rinuncia alla stagione finale: Cosa succede ora?

Benché già girata, la quarta stagione della serie tv non andrà in onda sul canale di Warner Bros. Discovery.

Bello vedere le serie in streaming tutte in una volta. Peccato che questo stia rischiando di uccidere la tv tradizionale. Sono sempre di più le realtà che negli ultimi mesi e settimane si sono trovate costrette a cancellare alcune delle proprie serie - benché rinnovate, in produzione o addirittura completate - nel tentativo di ridurre costi non più sostenibili. Un nuovo caso eclatante arriva dalla rete via cavo TNT, che ha dovuto rinunciare alla quarta e ultima stagione della sua serie di maggior successo, Snowpiercer, già girata. Una decisione presa già qualche tempo fa sulla scia della fusione tra WarnerMedia e Discovery e il conseguente, massiccio taglio di contenuti per questioni di bilancio, mentre lo studio di produzione Tomorrow Studios è già al lavoro per trovare al drama distopico una nuova casa.

TNT cancella Snowpiercer: Le dichiarazioni

"Confermiamo che TNT non manderà in onda la quarta stagione di Snowpiercer", si legge nella dichiarazione di un portavoce della rete. "È stata una decisione difficile, ma la nostra ammirazione per gli sceneggiatori, attori e membri della troupe di talento che hanno dato vita allo straordinario mondo post-apocalittico di Snowpiercer rimane forte. Abbiamo lavorato collaborativamente con i produttori sin dallo scorso anno per aiutare la serie a trovare una nuova casa dove i fan possano continuare a godersi la storia avvincente e l'eccezionale esperienza visiva. Non vediamo l'ora di lavorare con loro a progetti futuri".

L'amministratore delegato di Tomorrow Studios Marty Adelstein ha dichiarato in un comunicato: "Amiamo Snowpiercer e crediamo che la quarta stagione completi una storia con una grande capacità che intratterrà gli spettatori mentre esplora le questioni del cambiamento climatico e della guerra di classe. Siamo talmente appassionati di questa serie che abbiamo acquisito i diritti per controllare il franchise. Speriamo di trovare presto il partner perfetto e concludere un grande viaggio con l'ultima stagione".