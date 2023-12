Snowpiercer, non tutto è perduto: La stagione 4 finirà "da qualche parte", assicura l'attore Mike O'Malley

News Serie TV

La stagione finale della serie tv, completata prima della cancellazione, non ha trovato ancora una nuova casa.

Sono passati ventuno mesi dall'ultima volta di Snowpiercer in tv e quasi un anno da quando TNT ha annunciato la cancellazione della serie di fantascienza con Daveed Diggs e Jennifer Connelly dopo averne ordinato una quarta e ultima stagione. Quarta e ultima stagione che è stata girata e completata, ma che la rete americana ha deciso di non mandare in onda sulla scia della fusione tra WarnerMedia e Discovery e il conseguente, massiccio taglio di contenuti per questioni di bilancio. Tomorrow Studios aveva detto che si sarebbe dato da fare per trovare al drama distopico una nuova casa. A che punto siamo?

Snowpiercer: La stagione 4 arriverà in tv?

A gennaio, in seguito alla cancellazione di Snowpiercer a TNT, l'amministratore delegato di Tomorrow Studios Marty Adelstein aveva dichiarato: "Amiamo Snowpiercer e crediamo che la quarta stagione completi una storia con una grande capacità che intratterrà gli spettatori mentre esplora le questioni del cambiamento climatico e della guerra di classe. Siamo talmente appassionati di questa serie che abbiamo acquisito i diritti per controllare il franchise. Speriamo di trovare presto il partner perfetto e concludere un grande viaggio con l'ultima stagione".

Da allora non c'è stato alcun tipo di sviluppo, almeno pubblicamente, mentre ora, in un'intervista con TVLine, il membro del cast Mike O'Malley (interprete dell'ex frenatore Sam Roche) ha provato a riportare la questione al centro del dibattito affermando che la stagione 4 vanta "una straordinaria narrazione realizzata dal nostro showrunner Paul Zbyszewski". Così, quando gli è stato chiesto se e quando il canto del cigno di Snowpiercer potrebbe vedere la luce, O'Malley ha risposto: "Sto cercando di ottenere una risposta a questo. L'intera quarta stagione è pronta e finirà da qualche parte". E ha aggiunto: "In realtà, speravamo di andare avanti [dopo la quarta stagione], ma penso che ci sia un finale che potrebbe essere la fine, ed è pieno di speranza... Perciò, sul serio, non vedo davvero l'ora che lo show esca e che la gente lo veda, perché è fantastico".