Snowpiercer: La stagione 4 sarà l'ultima della serie tv

In Italia, il drama sci-fi basato sul film di Bong Joon-ho è in streaming su Netflix.

Dopo un viaggio lungo quattro anni, lo Snowpiercer sta per arrivare a destinazione. TNT ha confermato che la prossima quarta stagione del thriller dispotico basato sull'omonimo film del 2013 diretto da Bong Joon-ho sarà l'ultima.

"Possiamo confermare che Snowpiercer terminerà dopo una corsa multi-stagionale di successo a TNT", ha detto un portavoce della rete a Deadline dopo la scoperta che i contratti degli attori non saranno rinnovati, permettendo loro di cercare nuove opportunità professionali per il futuro. "I suoi talentosi sceneggiatori, attori e membri della troupe hanno afferrato una premessa straordinaria e l'hanno portata alla vita in modi elettrizzanti. Acclama dalla critica, la serie ha avuto un impatto significativo sul genere post-apocalittico e rimarrà nei cuori e nelle menti dei fan per sempre".

Con Snowpiercer finisce l'era delle serie tv TNT

Attualmente in produzione, con ogni probabilità la stagione 4 arriverà in tv (in Italia in streaming su Netflix) all'inizio del prossimo anno. Dalle notizie precedenti sappiamo che Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D.) e Michael Aronov (The Americans) faranno parte del cast con ruoli non meglio precisati. Inoltre, Paul Zbyszewski ha sostituito Graeme Manson e Aubrey Nealon come showrunner dell'ultimo ciclo di episodi. Insieme con Animal Kingdom, che si concluderà quest'estate, Snowpiercer era l'ultimo sceneggiato di TNT ancora in corso, in seguito alla recente decisione della rete via cavo di lasciare il mercato delle serie tv dopo decenni a dir poco gloriosi.