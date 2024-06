Snowpiercer: Il trailer ufficiale della stagione finale ci proietta verso "un nuovo inizio"

News Serie TV

Il drama distopico tornerà con l'ultimo capitolo negli Stati Uniti, su AMC, il 21 luglio.

La fine di Snowpiercer è vicina ma, a giudicare dal trailer ufficiale appena diffuso dalla rete americana AMC, potrebbe solo essere un nuovo inizio per tutti i personaggi. La serie distopica, precedentemente in onda su TNT, è stata salvata da AMC che manderà in onda la quarta e ultima stagione dal prossimo 21 luglio negli Stati Uniti.

Snowpiercer 4: Il Trailer Ufficiale della stagione finale della serie TV - HD

Snowpiercer 4, l'ultimo viaggio: Le anticipazioni

Nel finale della terza stagione di Snowpiercer avevamo lasciato Melanie Cavill (interpretata da Jennifer Connelly) alla guida dell'Eternal Engine e di quei passeggeri che avevano scelto di rimanere a bordo dello Snowpiercer, mentre Andre Layton (Daveed Diggs) stava guidando gli altri su Big Alice, scegliendo di avventurarsi nel mondo sconosciuto di New Eden. Il trailer ufficiale mostra un'anteprima degli inquietanti pericoli contro cui i sopravvissuti del mondo post-apocalittico della serie dovranno lottare (o dai quali dovranno fuggire) per rimanere tali. Ci fa intravedere anche uno scorcio del misterioso New Eden e del nuovissimo villain intepretato dalla new entry Clark Gregg (Agents of SHIELD).

Il racconto ripartirà nove mesi dopo che lo Snowpiercer e Big Alice si sono separati. Till e Ben incontrano nemici inattesi quando Melanie li fa scendere dal treno per una missione di ricognizione. Nel frattempo, i residenti di New Eden affrontano tempi incerti e avversari sconosciuti, costringendoli a confrontarsi ulteriormente con le complessità della loro nuova realtà.

Il cast

Tornano nel capitolo finale anche i già noti Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O'Malley, Roberto Urbina e Sheila Vand. A Michael Aronov (The Americans) è stato affidato un ruolo misterioso. Inoltre, Paul Zbyszewski (Agents of SHIELD, Helstrom) ha assunto il ruolo di showrunner, succedendo agli ex produttori esecutivi Graeme Manson e Aubrey Nealon.