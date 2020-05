Snowpiercer: Il trailer ufficiale della serie sci-fi con Jennifer Connelly

News Serie TV

Basata sul film di Bong Joon-Ho, in Italia sarà disponibile in streaming su Netflix.

La nuova serie di fantascienza di TNT Snowpiercer, adattamento dell'apprezzato film omonimo di Bong Joon-Ho con Chris Evans, si mostra in uno spettacolare trailer ufficiale in attesa dell'arrivo in tv, in Italia previsto per la seconda metà del mese su Netflix.





La trama di Snowpiercer

Con Jennifer Connelly e Daveed Diggs, Snowpiercer è un thriller distopico ambientato alcuni anni dopo la trasformazione della Terra in una sconfinata landa ghiacciata, il risultato di un esperimento fallimentare per contrastare il riscaldamento globale. I pochi superstiti vivono a bordo di un gigantesco treno che viaggia attorno al globo in moto perpetuo, in attesa che le temperature tornino a essere vivibili. I vagoni fungono da spartiacque tra le diverse classi sociali. Il prigioniero Layton Well (Diggs) si trova in coda al treno, tra i più poveri, mentre Melanie Cavill (Connelly), anche la voce del treno, è in prima classe con i ricchi. Quando le politiche di sopravvivenza e le ingiustizie sociali diventano insostenibili, si scatena una rivoluzione che mette a rischio il funzionamento del treno e con esso la sopravvivenza della razza umana.

"Non siamo uno show politico", ha spiegato il regista James Hawes (Doctor Who, Black Mirror) a Entertainment Weekly. "È il racconto di un'avventura. Ma, ovviamente, tocca molti temi attuali". Graeme Manson, co-ideatore di Orphan Black, ne firma le sceneggiature. Il resto del cast include Alison Wright (The Americans), Mickey Sumner, Lena Hall, Sheila Vand (24: Legacy) e Steven Ogg (The Walking Dead).