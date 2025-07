Slow Horses inarrestabile: Apple TV+ rinnova la serie per una settima stagione, prima del debutto della quinta

News Serie TV

Apple TV+ non ci pensa due volte e si tiene stretta Slow Horses, piccolo capolavoro con Gary Oldman, rinnovandola con largo anticipo: le dichiarazioni e tutto quello che sappiamo.

Apple TV+ dimostra di voler puntare molto sui suoi "cavalli" vincenti che, a questo punto, tutto sono tranne che lenti. Il servizio di video in streaming ha annunciato di aver rinnovato la serie di spionaggio Slow Horses per una settima stagione. La notizia arriva quando la quinta deve ancora debuttare e la sesta era stata confermata già lo scorso ottobre. È un sintomo del fatto che il servizio nutre enorme fiducia nello show e nel suo cast stellare, guidato da un fenomenale Gary Oldman.

Slow Horses segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento-discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Il rinnovo anticipato rappresenta una mossa strategica per consolidare un titolo che, stagione dopo stagione, ha saputo guadagnarsi un posto tra i contenuti più apprezzati del catalogo di Apple TV+. Il successo dello show è passato anche da un Emmy per la miglior sceneggiatura di una serie drammatica, vinto nel 2024, oltre a quattro importanti nomination, tra cui miglior serie e miglior attore per Oldman.



Jay Hunt, creative director di Apple TV+ per l’Europa, ha commentato così il rinnovo: "Slow Horses ha conquistato un pubblico globale con la sua combinazione unica di umorismo britannico e adrenalina. Siamo entusiasti di offrire agli spettatori un'altra stagione con Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb e il resto della squadra".

Cosa sappiamo sulla settima stagione

Stando alle primissime informazioni, la trama della settima stagione ruoterà attorno alla caccia a una talpa all'interno del governo britannico, una minaccia interna che Lamb e la sua squadra dovranno neutralizzare prima che possa causare danni sistemici allo Stato. La storia promette maggiore tensione e un contesto politico ancora più esplosivo. Naturalmente, per arrivarci, bisognerà prima vedere come si evolveranno le vicende nelle stagioni 5 e 6, entrambe già confermate.

Intanto arriva la stagione 5: Le anticipazioni

La quinta stagione di Slow Horses debutterà su Apple TV+ il 24 settembre 2025, con un doppio episodio iniziale e, successivamente, nuovi episodi ogni mercoledì. Il nuovo capitolo si apre con un enigma tutto interno al team: Roddy Ho, il genio della tecnologia dello Slough House, si presenta con una nuova e improbabile fidanzata. Ma le apparenze ingannano, e presto una serie di eventi misteriosi comincerà a scuotere Londra. Toccherà agli Slow Horses mettere insieme i pezzi e scoprire cosa si cela davvero dietro questa strana concatenazione. Nel cast ci sarà anche Nick Mohammed (Ted Lasso) in un ruolo guest star.