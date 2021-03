Sky Rojo 2: Netflix annuncia a sorpresa la data di uscita della seconda stagione

News Serie TV

Arrivata in streaming appena dieci giorni fa, la serie degli autori de La casa di carta Álex Pina e Esther Martínez tornerà con i nuovi episodi molto presto.

Netflix fa una mossa inaspettata annunciando, a soli dieci giorni dall'uscita della prima stagione, la data della seconda stagione di Sky Rojo, l'ultima adrenalinica serie creata dagli autori de La casa di carta Álex Pina e Esther Martínez. Con un breve video che conserva tutte le atmosfere pulp della serie, il servizio di video streaming ha fatto sapere che i nuovi 8 episodi dell'avvincente drama con Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yani Prado arriveranno il prossimo 23 luglio.

La trama di Sky Rojo che torna a luglio con i nuovi episodi

Arrivati lo scorso 19 marzo su Netflix, i primi veloci otto episodi di Sky Rojo hanno raccontato la storia della fuga di Coral, Wendy e Gina, tre prostitute che scappano dallo strip club in cui lavorano in cerca della libertà. Il loro viaggio, naturalmente, è pieno di insidie, soprattutto perché sono costantemente inseguite dal perfido protettore Romeo e dai suoi scagnozzi Moisés (Miguel Ángel Silvestre, che vedremo presto anche nella stagione 5 de La casa di carta) e Christian (Enric Auquer). Proprio quando sembrano aver escogitato un piano per liberarsi degli inseguitori, però, più di qualcosa va storto e le tre si ritrovano sospese tra la vita e la morte. Una seconda stagione della serie era già in programma, dal momento che Netflix aveva ordinato direttamente due stagioni, di 8 episodi l'una, girate consecutivamente. Sorprende, però, che il servizio abbia già deciso di annunciarne l'uscita. Una mossa dovuta al successo ottenuto dalla serie o che serve a fidelizzare un maggior numero di spettatori?

