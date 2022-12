Sky annuncia Un'estate fa, nuova serie con Lino Guanciale e Filippo Scotti: Ecco il primo teaser trailer

News Serie TV

Il thriller diretto da Davide Marengo e Marta Savina andrà in onda su Sky e in streaming su NOW nel 2023.

Una nuova serie Sky Original italiana è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nel 2023, Un'estate fa, thriller transgenerazionale su un mistero che si dipana fra gli anni '90 e il presente, porterà sugli schermi Lino Guanciale e Filippo Scotti, attori noti al grande pubblico per i loro trascorsi ne La porta rossa e È stata la mano di Dio rispettivamente. Diretta da Davide Marengo (Boris) e Marta Savina (Summertime) e girata tra Roma e la Puglia, la serie di 8 episodi si mostra in un primo teaser trailer in occasione della fine delle riprese.

Un'estate fa: La trama e il resto del cast

Prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini, Un'estate fa segue Guanciale nei panni di Elio, un quarantenne dalla vita apparentemente perfetta. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, Elio torna con la memoria all'estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Cercando di scoprire cosa è capitato davvero ad Arianna e di scagionarsi dall'accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio (interpretato da Scotti nella linea temporale del 1990) dovrà portare avanti un'indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla.

Il ricco cast della serie include anche Claudia Pandolfi (The Bad Guy), Martina Gatti (SKAM Italia), Nicole Grimaudo (Nero a metà), Antonia Fotaras (Il Nome della Rosa), Tobia De Angelis (Tutto può succedere), Alessio Piazza (Il giovane Montalbano), Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto (La compagnia del cigno), Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti), Paolo Pierobon (1993), Alessio Praticò (Odio in Natale), Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi (Bang Bang Baby), Giovanni Buselli (L'amica geniale), Orlando Cinque (Romulus), Giulio Tropea, Luciano Scarpa (Generazione 56K), Giulio Turbolente, Denis Fasolo (Il miracolo), Ginevra Francesconi (Buongiorno, mamma!) e Massimo De Santis (Leonardo).