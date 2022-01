SKAM Italia: Terminate le riprese della stagione 5!

News Serie TV

Il teen drama di successo con Ludovico Tersigni, Pietro Turano, Ludovica Martino e molti altri tornerà su Netflix con i nuovi episodi prossimamente.

Buone notizie per i fan di SKAM Italia, la serie teen remake dell’omonimo show norvegese adattata in Italia da Ludovico Bessegato. Le riprese della quinta stagione, iniziate lo scorso novembre, sono ufficialmente terminate! A darne notizia, su Instagram, è il regista dei nuovi episodi Tiziano Russo, che ha ricevuto l'eredità da Bessegato, rimasto comunque autore della nuova stagione insieme ad Alice Urciuolo. Netflix, che ha ordinato ufficialmente la quinta stagione del teen drama lo scorso giugno, non ha ancora annunciato una data di uscita del nuovo capitolo prodotto, ancora una volta, da Cross Productions.

SKAM Italia 5, ultimo ciak: Il messaggio del regista Tiziano Russo

"Abbiamo concluso le riprese di #SkamItalia5. Grazie a Cross Productions e Netflix. Grazie a chi ha dato tutto, alla mia troupe. A Ludovico Bessegato per il passaggio del testimone e la fiducia. Alle ragazze e i ragazzi che sono il cuore di #skam. La lista dei nomi è davvero lunga e troverò il modo di ringraziarvi tutti. Ora scappo", ha scritto Tiziano Russo su Instagram postando una foto del copione della serie e del ciak. Il messaggio ha ricevuto decine di like e commenti, soprattutto direttamente dai protagonisti tra cui Federico Cesari, Rocco Fasano, Nicholas Zerbini e molti altri. Ha commentato il post anche Nicole Rossi, una delle new entry della prossima stagione, la quale ha scritto: "L'inizio migliore che potessi volere, grazie per l'incredibile umanità".

SKAM Italia 5: Cosa sappiamo sulla prossima stagione

Il quinto capitolo di SKAM Italia, a differenza della prime quattro che erano disponibili anche su TIMvision, arriverà in esclusiva su Netflix nei prossimi mesi. Non sappiamo ancora su quale protagonista si concentrerà la prossima stagione (i nomi più quotati sono Elia, Silvia, Federica o Luca interpretati rispettivamente da Francesco Centorame, Greta Ragusa, Martina Lelio e Nicholas Zerbini) e su questo c'è molta curiosità. Qualche giorno fa anche Nicholas Zerbini ha pubblicato una foto su Instagram (la vedete in alto) che lo ritrae insieme a Ludovico Tersigni e Francesco Centorame e ha scritto: "Ho un repertorio infinito di foto e video, ma o sono spoiler o contengono parolacce, rutti e peti. Quindi beccatevi sta foto da tonti".

Fortunatamente nei prossimi episodi torneranno quasi tutti i membri dell'affiatato cast della serie: a Beatrice Bruschi (interprete di Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e la già citata Nicole Rossi, interprete di Asia.

Foto: Instagram @nicholaszerbini