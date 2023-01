SKAM Italia rinnovata per una sesta stagione

SKAM Italia tornerà su Netflix con una sesta stagione. A ufficializzarlo sono state le pagine social italiane del servizio streaming, nelle quali è stata condivisa una foto che mostra il copione del primo episodio della nuova stagione, accompagnato dalla frase "La stagione 6 è in produzione" ripetuta diverse volte.

Una delle serie italiane di maggior successo sullo streaming, in SKAM Italia Ludovico Bessegato racconta le vicende di un gruppo di studenti di un liceo di Roma, tra amori, amicizie, feste e prime esperienze. La particolarità della serie è che ciascuna stagione si concentra su un singolo personaggio, affrontando con esso un tema particolarmente sentito dai ragazzi. La quinta ha visto Francesco Centorame riprendere il ruolo di Elia, esplorandone lo stato d'animo in relazione al fatto che ha dovuto ripetere l'ultimo anno mentre i suoi vecchi amici sono andati avanti nelle loro vite e alle dimensioni decisamente sotto la media del suo pene, di cui non aveva mai parlato a nessuno.

LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. LA STAGIONE 6 È IN PRODUZIONE. #SkamItalia6 in arrivo prossimamente. pic.twitter.com/1LAup8Xv4F