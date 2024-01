SKAM Italia, la stagione 6 è su Netflix: La storia di Asia parla di disturbi alimentari

News Serie TV

Con Nicole Rossi nel ruolo della forte, determinata e anche fragile Asia, l teen drama di Netflix torna in streaming con 10 nuovi episodi.

Nell'euforia di prime visioni che è questo inizio d'anno post scioperi di Hollywood, non potevamo dimenticarci di SKAM Italia, da oggi disponibile in streaming su Netflix con la stagione 6. Saprete di cosa stiamo parlando: un fenomeno tutto nostro, uno dei teen drama più apprezzati e acclamati degli ultimi anni, che pur avendo ancora molto da raccontare ora sembra correre il rischio di scivolare su una buccia di banana mentre una nuova generazione di personaggi sta prendendo il posto della precedente, assai amata. Asia, l'adolescente interpretata da Nicole Rossi introdotta nel ciclo precedente, è la protagonista di questi nuovi episodi. Una storia la sua che parla di disturbi alimentari e, ancora una volta, di sfide con se stessi e le proprie fragilità.

SKAM Italia 6: La storia di Asia

Quello dell'accettazione del proprio corpo non è un tema nuovo per SKAM Italia; la serie lo avevo già affrontato proprio lo scorso anno, sebbene in circostanze completamente diverse. Ed è in quelle circostanze che abbiamo conosciuto Asia, una ragazza dal carattere forte e determinato che fa parte del gruppo di Viola (Lea Gavino), l'interesse amoroso di Elia (Francesco Centorame), uno degli studenti della "prima generazione" che, bocciato alla maturità, è rimasto al liceo J.F. Kennedy di Roma per ripetere l'anno. Nonostante i modi aspri e la cocciutaggine che alle prime potrebbero farla sembrare una ragazza antipatica, Asia nasconde fragilità importanti, esattamente come ogni altra ragazza della sua età.

Ed è nella sua battaglia contro queste fragilità nascoste tra impegno politico (è la rappresentante d'istituto) e titubanze - soprattutto amorose - tipiche dell'adolescenza che si sviluppa la storia di Asia. La sua sfida è con i disturbi alimentari, in particolare l'anoressia nervosa. Asia non riesce a controllare molti aspetti della sua vita, come la relazione a distanza con Ben (Leo Rivosecchi), e questo, come spesso accade, la porta ad essere ossessionata dalla sua alimentazione. Contare le calorie, allenarsi in modo esagerato, mangiare il meno possibile sono alcuni dei comportamenti sbagliati che fanno suonare un campanello d'allarme. L'amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde le sarà d'aiuto, ma a fare davvero la differenza potrebbe essere Giulio (Andrea Palma), una nuova conoscenza con la quale i primi approcci non sono in realtà così distesi.

E mentre nuovi personaggi si aggiungono al racconto, la nuova storia scritta da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria continua a tenere conto del passato, per fortuna e con buona pace dei fan della prima ora. Oltre ad Elia, tornano anche Sana (Beatrice Bruschi), Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Federica (Martina Lelio), Eva (Ludovica Martino), Silvia (Greta Ragusa), FIlippo (Pietro Turano) e Luchino (Nicholas Zerbini). "La sfida di noi autori e autrici, della produzione, del cast e della troupe, è quella di tradurre in forma nuova e autentica la delicata fase dell'adolescenza, carica spesso di senso di inadeguatezza e paura di non essere all'altezza", ha scritto il regista della stagione 6 Tiziano Russo su Instagram. "Nicole, che conoscete come Asia, ha dedicato completamente corpo e anima a questo lavoro e mi auguro la amerete come noi la amiamo ormai da un anno".