SKAM Italia: La stagione 4 su Netflix e TIMvision dal 15 maggio! Il teaser trailer

News Serie TV

Sana di Beatrice Bruschi sarà la protagonista della nuova stagione.

Una delle serie italiane più apprezzate degli ultimi anni dal pubblico giovane, definita dalla stampa come una delle più belle e innovative del decennio, SKAM Italia tornerà sugli schermi con i nuovi episodi della quarta stagione il 15 maggio! Lo annunciano Netflix e TIMvision (i due servizi di video in streaming proporranno i nuovi episodi in contemporanea) con un teaser trailer che introduce la nuova storia concepita da Ludovico Bessegato.





SKAM Italia 4: La protagonista della nuova stagione

Basata su un format norvegese, SKAM Italia esplora la quotidianità di un gruppo di liceali romani fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, raccontando tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale e i disordini psichici, le relazioni sentimentali, i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile. La quarta stagione si concentra su Sana (interpretata da Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Dopo aver cercato negli anni un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte integrante, Sana si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con il quale è nata una forte intesa.

Tornano i volti storici della serie

Bessegato, che oltre ad aver scritto le sceneggiature ne cura anche la regia, si è avvalso per la quarta stagione della collaborazione di Sumaya Abdel Qader, sociologa e scrittrice con all'attivo due romanzi pubblicati da Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne. Nei nuovi episodi i fan ritroveranno i loro amati personaggi, come Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari), oltre ad alcuni volti nuovi.