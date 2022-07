SKAM Italia: La data della stagione 5 annunciata con un teaser trailer

News Serie TV

La serie italiana di successo tornerà in streaming su Netflix a settembre.

SKAM Italia tornerà in tv prima del nuovo anno scolastico! Netflix ha annunciato con un teaser trailer che l'attesa quinta stagione della serie teen italiana scritta da Ludovico Bessegato sarà disponibile in esclusiva con tutti gli episodi dal 1° settembre.

SKAM Italia: Cosa ci aspetta nella stagione 5

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell'omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l'approccio ai temi trattati, SKAM Italia tornerà con una quinta stagione che racconterà ancora una volta l'adolescenza fuori dagli stereotipi. A cavallo tra università e liceo, continuerà l'esplorazione delle vite dei protagonisti storici, ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (interpretato Francesco Centorame) e l'importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Accanto a Centorame ritroviamo Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Si uniscono invece al cast Lea Gavino e Nicole Rossi, interpreti di Viola e Asia. La regia è affidata a Tiziano Russo, che riceve l'eredità da Bessegato. Quest'ultimo rimane però showrunner e autore insieme con Alice Urciuolo.